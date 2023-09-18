Кругом одни бараны: в Челябинске определили годных к пастушьей службе собак

На испытания приехали 60 мохнатых пастухов из нескольких регионов страны. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске прошли сборы четвероногих пастухов. Собаки специальных пород съехались на тестирование по выявлению инстинкта к пастьбе. Подобных мероприятий в городе и области не проводили давно. В испытаниях приняли участие 60 питомцев из нескольких регионов страны. Каждому сдавшему экзамен выдали сертификат Российской кинологической федерации о рабочих качествах собаки. Такой питомец сможет пасти овечек и участвовать в уникальных соревнованиях на российском уровне.

Участвовали как популярные «пастухи» - аусси, овчарки и корги, так и редкие – чехословацкий влчак и бородатые колли. Фото: Егор ИВЛЕВ

Корги — изначально пастухи

Вместо крытого ринга – зеленое пастбище. А множество снарядов заменила отара обученных овец. Испытуемым сегодня придется несладко. Управлять животными нелегко, особенно, когда собака видит их впервые в жизни. Татьяна Залавина из Магнитогорска со своим вельш-корги пемброк по кличке Каэль только что завершили тестирование. Результатом довольны – собака к пастушьей службе готова:

– Корги изначально пастухи. До того, как их популяризировала королева Елизавета, они жили в полях, пасли овечек, а сейчас стали шоушными – выступают на выставках или просто просиживают диван, – говорит девушка. – Но я считаю, что у собаки должна быть разнообразная жизнь, разноплановая. С ними обязательно нужно работать.

Корги показали, что вовсе не диванные собачки.

Коротколапые участники буквально захватили пастбище. В первый день тестирования их здесь большинство. Девятимесячные вельш-корги кардиган Фишка и Славка приехали в Челябинск из Миасса. Обе собаки справились с экзаменом, однако показали себя по-разному:

– Фишка – трудяшка, а вот Славка лентяйка у нас, – сетует хозяйка питомцев Лада Иванова. – Работать хочет исключительно за вкусняшки. Собаки не сразу понимают, что от них хотят. А оказывается нужно всех овечек в стадо собрать и вести к хозяину.

На все про все не больше 7 минут. Собаки с хорошо развитым инстинктом к пастьбе могут справиться и быстрее. Бордер-колли по кличке Зорро сегодня в своей стихии. Собрал овечек за десятки секунд. Представители только этой породы работают в уникальном собирающем стиле. Они могут приводить заблудших диких овечек буквально с разных концов пастбища:

– Пастушья служба делится на собирающий стиль и традиционный. В первом работает только одна порода – бордер-колли. Они управляют овцами при помощи взгляда, те сразу его считывают. Собаки приводят овечек с больших расстояний. Во втором стиле работают все остальные собаки – их задача удерживать стадо возле человека. Они для этого используют все тело. Они как маятники двигаются за стадом и подгоняют их к проводнику, – рассказывает кинолог, организатор мероприятия Дарья Усачева.

Бордер-колли способны управлять овцами одним лишь взглядом. Фото: Егор ИВЛЕВ

Необычное мероприятие провели на базе иппоцентра "Агафонов двор". Фото: Егор ИВЛЕВ

Во второй день на поле собрались все, кроме корги. Свое они отработали вчера. Фото: Егор ИВЛЕВ

Помимо внушительно списка породистых собак, заниматься пастушьей службой могут и обычные дворняжки. Делается это для саморазвития и обучения настоящей фермерской пастьбе. Однако в кинологических мероприятиях они участвовать не могут:

– Мы сами для души хотели бы заниматься, у нас обычная собачка. Да, может быть немного обидно, что ее качества по достоинству не оценят на соревнованиях, зато о них знаю я. И понимаю, что при должном внимании, она могла бы стать настоящей чемпионкой, – говорит зрительница мероприятия Елена Цветнух.

Нельзя обижать овечек

На тестирование привезли специальных овечек из Перми. Фото: Егор ИВЛЕВ

По словам организаторов тестирования, большая часть породников приходит сюда, чтобы получить допуск в разведение. Лишь единицы проникнутся пастьбой по-настоящему и будут дальше развиваться талант своей собаки.

За работой остальных собак следит пушистый помощник судьи. Фото: Егор ИВЛЕВ

Занимаются пастушьей службой не везде. Собаководы из Челябинской области ради тренировок ездят в Пермь и Тюмень – там есть специальные площадки и что немаловажно – специально выведенные и обученные овцы:

– В работу подходят далеко не все, животные проходят строгий отбор. В стадо, например, не возьмут овечку, которая топает, бодается или исподлобья смотрит – она может запросто испугать неуверенную собаку, – рассказывает судья РКФ по рабочим качествам пастушьей службы Елена Истомина.

Кудрявых овечек для тестирования она привезла с собой из Перми. Из 17 животных в испытаниях принимают участие лишь 10, остальные занимаются на тренировках. Овечек меняют каждые два часа, чтобы не уставали. За их состоянием на мероприятиях особый контроль:

– Никакой агрессии к ним быть не должно. Овец запрещено кусать, нельзя хулиганить, отвлекаться. Собака должна знать команды и откликаться на них. Занятия с овцами гуманны при наличии грамотного инструктора. Ведь не подготовленное животное может и человека стоптать, и забор вынести. Однозначно этому нужно учиться.

Хорошо поработал, отлично отдохнул. Фото: Егор ИВЛЕВ

Овечка по кличке Молния радостно блеет в камеру фотографа. Испытания наконец-то закончились, теперь можно и домой. Пока пастушья служба – экзотика не только для челябинцев, но и россиян. Активно заниматься ей стали последние 15 лет. В то время как мир проводит масштабные соревнования больше века. Впрочем, побывать на них теперь можно и в нашей стране. В следующем месяце лучших собак-пастухов выберут в Перми. На большой турнир по пастушьей службе отправятся и представители Челябинской области.

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