Для людей, для жизни, для науки: Миасский завод медоборудования расширяет команду специалистов

Инновационная разработка МЗМО — деконтаминатор для обеззараживания помещений. Фото: пресс-служба «АМС-МЗМО»

Уже более тридцати лет производственное объединение АМС-МЗМО («Асептические медицинские системы» — «Миасский завод медицинского оборудования») предоставляет комплексные решения для всех отраслей, где необходима стабильная и контролируемая чистота воздуха. Продукция предприятия известна широкому кругу специалистов в области здравоохранения и фармацевтики по всей России и за ее пределами.

Но область применения технологических решений АМС-МЗМО не ограничивается медициной: среди заказчиков предприятия — компании в сфере биотехнологии, приборостроении, микромеханики, наноиндустрии. Решения миасских производителей используются в космической, авиационной, пищевой, оптоволоконной промышленности — везде, где нужно создать чистую обеспыленную среду, избежать губительных повреждений из-за биологического и техногенного загрязнения.

Фото: пресс-служба «АМС-МЗМО»

Тем не менее, ключевое направление работы миасского предприятия — оснастка лечебно-профилактических организаций и фармацевтических производств. Особое значение его продукция приобрела в период пандемии коронавируса, когда экстренно и в больших объемах понадобилось оборудовать боксы для инфекционных больных, переоснастить существующие палаты или даже возводить целые больницы буквально в чистом поле. Именно тогда пригодились технологии АМС-МЗМО по строительству модульных помещений — предприятие приняло активнейшее участие в строительстве инфекционного госпиталя в Малой Сосновке под Челябинском. Несмотря на то, что пандемия отступила, продукция из Миасса остается высоковостребованной: предприятие участвует в крупных проектах по оснащению инфекционных больниц в Перми и Новосибирске.

Через такие медицинские консоли подается кислород или анестезия к кровати пациента. Фото: пресс-служба «АМС-МЗМО»

Комплексы производства АМС-МЗМО используются не только в медицине, фармацевтике и высокоточной узкоспециализированной промышленности, но и в сельском хозяйстве. Еще на заре становления производства Миасский завод медоборудования начал выпускать промышленные инкубаторы для выращивания птицы. Предприятие и до сих пор является единственным за Уралом, где выпускают системы инкубации, рассчитанные на большие объемы производства, и комплектующие к ним. Выпускаются также системы очистки и обеззараживания сточных вод.

Еще одно преимущество предприятия — полная независимость от импорта. Этому принципу Миасский завод медоборудования следовал всегда, еще до того, как импортозамещение стало основным постулатом российской промышленной политики. На АМС-МЗМО сложилась мощная проектная команда из инженеров, многие из которых прошли школу в оборонной промышленности. Конструкторское бюро дополняет развитый IT-сектор — необходимое сегодня условие успешной работы в высококонкурентной сфере инновационных технологий. Не только компонентная база электроники, но и программное обеспечение изделий и комплексов — собственные разработки миасских специалистов, а не заимствованные или закупленные за рубежом. Сырье для выпуска продукции также исключительно отечественного происхождения.

На фоне западных санкций и ограничения поставок в Россию импортных технологий многократно возрос интерес к отечественной продукции. АМС-МЗМО сегодня стабильно получает крупные заказы, предложения по участию в долгосрочных проектах, налаживает кооперационные связи с регионами РФ. Недавно на предприятии побывала делегация из Чеченской Республики во главе с полномочным представителем субъекта в Челябинской области Арби Яхъяевым. Гостей познакомили с производством и образцами продукции; руководство МЗМО обсудило с ними перспективы сотрудничества в плане поставок оборудования и трудоустройства на предприятии жителей республики.

Делегация Чеченской Республики знакомится с производством. Фото: пресс-служба «АМС-МЗМО»

В притоке новых сотрудников завод в последнее время нуждается особо — стоит задача наращивать производственные мощности в связи с ростом количества заказов.

— Кадровый вопрос у нас сегодня остро стоит во всем спектре: от слесарей, операторов станков до высококвалифицированных технологов, конструкторов, проектировщиков. Нужны IT-специалисты. Практически любое подразделение нашего предприятия сегодня испытывает в той или иной степени «кадровый голод», — рассказывает генеральный директор Миасского завода медицинского оборудования Виктор Гринь. — С уходом с рынка зарубежных поставщиков, которые были нашими конкурентами, растет объем наших заказов. Мы готовы в связи с этим расширять производство, можем делать больше, чем сейчас, но все упирается в кадры. Нужны руки и головы.

На МЗМО заинтересованы в привлечении работников не только из Миасса, но и из других городов Челябинской области. Предприятие готово обучать специалистов и поддерживать их материально: компенсировать проезд до места работы или аренду жилья в Миассе. Действует программа корпоративного обучения, за каждым новым сотрудником на три месяца закрепляется опытный наставник. Средняя заработная плата на предприятии — от 60 тысяч рублей с возможностью повышения соответственно росту квалификации; кроме того, предусмотрен полный социальный пакет, в том числе выплаты и подарки к праздникам, на сбор детей в школу и др.

Узнать подробнее о предприятии и трудоустройстве можно по телефонам 8 (800) 201-82-04, +7 (3513) 25-51-92, +7 (3513) 25-50-48 или на сайте производственного объединения АМС-МЗМО: www.laminar.ru

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