Шаг к большому футболу: в Челябинской области стартовал ХII сезон Кубка «НОВАТЭК»

На новой мини-футбольной площадке состоялся товарищеский матч. Фото: компания «НОВАТЭК-Челябинск»

Мероприятие состоялось на новой мини-футбольной площадке возле местной школы № 16. Это современное мини-футбольное поле с искусственным покрытием, школа получила в качестве главного приза за победу команды юношей 2009-2010 годов рождения в прошлом сезоне турнира на Кубок «НОВАТЭК». Ребята оказались сильнейшими в своей возрастной группе и благодаря этому успеху теперь смогут тренироваться в новых условиях.

Фото: компания «НОВАТЭК-Челябинск»

– Сегодня стартует XII сезон соревнований на Кубок «НОВАТЭК», – подчеркнул генеральный директор компании «НОВАТЭК-Челябинск», заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Вадим Ромасенко. – Мы с вами открываем 39-ю по счету площадку на Южном Урале, построенную за победу в самом масштабном в регионе футбольном турнире и одном из самых массовых в стране.

Фото: компания «НОВАТЭК-Челябинск»

– Поздравляю команду ребят и ее тренера, которые своим трудом и любовью к спорту заслужили это замечательное футбольное поле, – отметил глава Еманжелинского муниципального района Евгений Светлов. – Это очень важное и радостное событие для Еманжелинского района. Спасибо компании «НОВАТЭК» за активную поддержку детского спорта в Челябинской области.

Фото: компания «НОВАТЭК-Челябинск»

– От лица всех детей и нашего педагогического коллектива благодарю компанию «НОВАТЭК» за такой замечательный подарок, – сказала директор школы Наталья Шенкнехт. – Надеюсь, что это наша не последняя победа и будем стремиться к новым свершениям!

Фото: компания «НОВАТЭК-Челябинск»

После торжественной части мероприятия, которая включала выступления школьных творческих коллективов, состоялся товарищеский матч с участием команды мальчишек-чемпионов предыдущего Кубка «НОВАТЭК».

Кстати, на днях ребята в составе команды Челябинской области подтвердили свой чемпионский статус и выиграли товарищеский турнир с участием команд Костромы и Мурманска на уникальном поле, установленном в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений на берегу Баренцева моря.