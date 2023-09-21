В Челябинской области отремонтируют женские консультации и организуют в них прокат колясок

Вслед за ФАПами в регионе модернизируют женские консультации. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области снижается смертность, но все меньше людей предпочитают здоровый образ жизни, падает рождаемость, но растет количество многодетных семей. Последние данные Росстата озвучила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. На радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) она рассказала, как правительство региона будет менять демографическую ситуацию, и почему люди так и не научились следить за своим здоровьем.

— Ирина Альфредовна, какая демографическая ситуация сегодня сложилась в регионе, и может ли правительство на нее повлиять?

— Опубликованы данные Росстата о результатах нацпроекта «Демография», которая включает показатели рождаемости первых, вторых и третьих детей в семье, смертности в трудоспособном возрасте, других возрастных категориях. По всем группам мы наблюдаем снижение смертности. Безусловно, она у нас достигала пиковых значений, когда был ковид и была так называемая избыточная смертность. Уже с начала этого года мы видим тренд на снижение общего коэффициента смертности. Положительным является то, что снижается смертность и в трудоспособном возрасте как среди мужчин, так и женщин. Это для нас тоже крайне важно.

Безусловно, вклад в снижение смертности вносит не только оказание медицинской помощи, это все-таки занимает далеко не первое место, а больше образ жизни, который ведут люди. И здесь мы видим некоторое снижение количества людей, приверженных здоровому образу жизни. Это и лишний вес, и занятие спортом. Этот показатель упал с 5.2 до 4.6. Программа, которая принята губернатором по строительству и ремонту объектов спорта, позволяет людям более активно включаться в занятия. Это у нас и бассейны, и ФОКи, и спортивные площадки, которые появляются в территориях, каждый год их более 40, и этот год тоже не исключение. Я думаю, что осенью многие объекты будут сданы. Это уйский и нязепетровский бассейны. Сложно было представить еще несколько лет назад, что в таких отдаленных территориях появится бассейны — это возможность заниматься спортом как пожилым людям, так и самым маленьким.

БУДУЩИХ МАМ ВСТРЕТИТ ПСИХОЛОГ

Что касается рождаемости, у нас традиционно идет тренд на ее снижение начиная с 2012 года. Это характерно для всей России. Поэтому и было принято решение о внедрении пилотных проектов в тех регионах, где отмечена демографическая зима. Мы тоже входим в число этих территорий. Во всех этих территориях разрабатываются мероприятия по стимулированию рождаемости. Мы здесь не исключение. Мы подготовили еще ряд инноваций, думаю, обсудим это с Алексеем Леонидовичем Текслером в момент формирования бюджета и сможем их анонсировать уже в ближайшее время.

Но мы понимаем, что не всегда финансовые рычаги могут оказать влияние на принятие женщиной решения. Очень важна сама инфраструктура, атмосфера. Здесь мы запустили проект с женскими консультациями. Необходима их перезагрузка не только в материально- технической части, но и всего персонала. Женщина должна окунуться в море доброжелательности и любви, чтобы принять решение о рождении ребенка, когда она в первый раз обращается в женскую консультацию.

— Это проект, который называется «Светофор»?

— Мы его также назвали «Женская консультация с душой». Этот проект мы защищали сейчас в Агенте стратегических инициатив в рамках национальной социальной инициативы. Часть женских консультаций мы уже обучили. И здесь было интересно, что на обучении присутствовали как заведующие, так и руководители общественных организаций, в том числе многодетных мам, православных организаций, которые ратуют за повышение рождаемости. И вы знаете, произошла некая перезагрузка и тех, и других. Одна из общественниц написала мне: «Я совершенно по-другому посмотрела на заведующих женских консультаций, я не представляла, что они такие замечательные». Здесь еще меняются стереотипы, а руководители и врачи по-другому взглянули на работу общественников.

Первый тренинг для руководителей женских консультаций уже прошел. Фото: минздрав Челябинской области.

В следующем году мы планируем отремонтировать часть женских консультаций, особенно которые вошли в пилотный проект. А также обучить весь персонал совершенно иному отношению к женщине, когда она обращается уже в состоянии беременности. Это включает и отдельные кабинеты работы психолога. Здесь мы сталкивались с такими мелочами, которые очень многое решают. Когда, допустим, идет предабортное консультирование, женщина садиться за стол к психологу, а у психолога на столе стоят папки с бумагами, что фактически создает преграду. А напротив кабинет, где написано «операционная», что уже само по себе фактически толкает женщину к принятию совершенно другого решения. Такие нюансы и мелочи очень много значат, когда мы говорим о принятии решения о рождении ребенка.

— Сегодня чаще всего это сводиться к обсуждению того, запрещать ли аборты. Челябинская область решила пойти немножко по-другому пути, начать с женских консультаций?

— Да, наша задача поговорить, дать возможность выдохнуть, и уже принять решение не на эмоциональном подъеме. Мы настроены на плотное обучение и сопровождение врачей женских консультаций, психологов. Хотим создать пункты проката в женских консультациях. Сначала закупить какой-то минимум колясок, кроваток, а потом, думаю, и сами люди принесут нам. Если у семьи нет возможности, можно будет взять, чтобы не тратить деньги, которые может быть необходимы для чего-то другого. Ряд таких решений мы обсуждаем. Думаю, это тоже позитивно скажется на отношении женщины к вопросу о рождении ребенка.

Плюс у нас 100-процентная доступность детских садов, и это тоже крайне важно. Ясельные группы есть практически во всех дошкольных образовательных организациях, а это возможность маме досрочно выйти на работу. Наши информационные сайты проводили исследования: что все-таки удерживает женщину от рождения ребенка? Большинство отвечают, что это страх выпасть из профессиональной среды, надолго уйти в декретный отпуск и потерять в карьеру. Наша задача — дать возможность сочетать работу и рождение ребенка с помощью социальный инфраструктуры, которая сегодня создается по всей области.

ВНИМАНИЕ К ОСОБЫМ ДЕТЯМ

— Губернатором Алексеем Текслером принято несколько решений в поддержку матерей: это выплата на второго ребенка, поддержка детей с редкими заболеваниями. Какой результат дают такие меры?

— Это долгоиграющие меры. Например, выплаты на второго ребенка — мы не видим пока роста числа вторых рождений, но количество получателей значительно возросло. У нас здесь тоже есть ряд предложений, мы их сейчас обсуждаем, это в процессе формирования решений. Сейчас поддерживаются дети с редкими заболеваниями в части их обеспечения необходимыми расходными материалами. Я говорю о больных сахарным диабетом. На расходные материалы для мониторинга сахара в крови из бюджета направляется почти 150 млн рублей. Плюс фенилкетонурия, целиакия — это тоже ежемесячные выплаты на питание этих детей. Есть еще такая важная деталь. Мы новогодние подарки для деток, которым нельзя сладкое, делаем другие. Раньше давали одинаковые мешки с конфетами, конечно, у ребенка, которому этого нельзя, его потом забирали. Мне кажется, это было неправильно. Сегодня для таких деток мы делаем отдельные подарки: игрушки, книжки для того, чтобы они тоже ощутили радости Губернаторской елки, на которую они пришли. Это делается буквально несколько лет.

Мы очень активно работаем вместе с общественными организациями в части маршрута для семей с детьми с расстройствами аутистического спектра. Организация «Звездный дождь» стала ресурсным центром, и мы планируем, что со следующего года у нас через программу ранней помощи пройдет более 100 детей. А это значит, в разы вырастут возможности их социализации, адаптации, они смогут посещать детские сады, а затем школы через ресурсные классы. Сегодня в области мы создаем условия для особенных детей в части получения ими образованиями. И это не коррекционное образование, это образование, которое соответствует уровню развития интеллекта, он зачастую норма интеллект.

ВРАЧАМ ВАЖЕН КОМФОРТ

— Если говорить о здоровье взрослого населения, буквально год остался до конца программы модернизации первичного звена. Все начинается с нашего терапевта, если это сельские территории, то с ФАПов. Как мы сегодня реализовали эту программу?

Губернатор Алексей Текслер осмотрел фельдшерско-акушерские пункты после капительного ремонта. Фото: пресс-служба губернатора.

— До принятия этой программы в первичное звено практически не вкладывали средства. Сначала были восстановлены медицинские организации второго и третьего уровня — это межрайонные центры, крупные областные больницы. Но чтобы отремонтировать ФАПы во всех сельских населенных пунктах, такого не было. С момента реализации этой программы у нас уже более 200 медицинских организаций отремонтированы, они прошли через программу капитального ремонта. Мы начали строительство достаточно крупных объектов. Это например, поликлиника в селе Миасское, больница в Карталах, поликлиника в Миньяре, которую сдадим на следующий год, в которой там люди так нуждаются. Все-таки новое строительство — это уже совершенно другие подходы и к планировке зданий, и дизайнерские решения. Конечно, люди очень позитивно воспринимают строительство новых ФАПов и больниц. Чем больше их будет, тем больше молодых врачей будут приходить в эти организации, потому что для них это крайне важно.

Мы недавно встречались с ребятами из отряда «Клиника» — это студенты университетов, которые работали в больницах. Когда мы их спросили, что нужно улучшить, имея в виду все-таки оказание медицинской помощи, мы услышали, что надо кулер поставить, кондиционер и так далее. Для молодых врачей очень важно качество той среды, в которой они работают, поэтому здесь ремонты и новое строительство — это решение отчасти и кадрового вопроса. Молодежи интересно работать в новых учреждениях. Программа рассчитана еще на следующий год. В этом году у нас 35 новых ФАПов, 8 кабинетов врачей общей практики, 2 врачебные амбулатории. Еще 43 новых объекта появится в сельских населенных пунктах.

Также наша задача обеспечить их фельдшерами. Сегодня это программа помощника фельдшера или младшей медицинской сестры, которую мы запустили. Это обеспечение доступности медицинской помощи в тех населенных пунктах, где пока фельдшера нет, он находится на обучении или где мы понимаем, что из-за отдаленности этого сельского населенного пункта нам достаточно сложно будет привлечь туда доктора. Мы набрали первую группу младших медицинских сестер от 30 до 65 лет. Кто-то из них был почтальоном, уборщицей, дояркой, и они приняли для себя решение стать младшими медицинскими сестрами. Когда я спросила, кто бы хотел продолжить образование и получить уже статус медицинской сестры, 7 человек из 24 подняли руки. Это профориентационная работа, и мы сейчас для них в рамках программы «Профессионалитет», который у нас сейчас вошел в Саткинский медицинский колледж, туда подключили и Златоуст, и Миасс, создать такую программу, чтобы без отрыва от производства, что называется, могли получить уже диплом медицинской сестры. Тогда уже появляется в населенном пункте квалифицированный фельдшер, медицинская сестра, которая сможет проводить определенные медицинские манипуляции. А сегодня это подомовые обходы, приглашение на диспансеризацию, вакцинацию, это в принципе связь с медицинской организацией района, которая позволяет нам наблюдать за людьми с хроническими заболеваниями, отслеживать их статус.

Ирина Гехт встретилась с членами студотряда "Клиника". Фото: минздрав Челябинской области.

КАК ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ

— Губернатор Алексей Текслер на последнем совещании отметил, что слабо идет диспансеризации в Челябинске, Миассе. В чем причина?

— Да, еще Златоуст. Я специально съездила посмотрела в Златоусте ремонт поликлиник. Мы в этом году почти 100 млн выделяли Златоусту на ремонт двух крупных поликлиник в городе, там приобретена новая мебель. Хотелось увидеть к концу лета уже законченный ремонт, но наблюдали только разгар работы. Надеюсь, к концу года они будут завершены. Но и мой поход в регистратуру, и просьба показать мне маршрут прохождения диспансеризации, еще раз убедил меня во мнении, что от деятельности медицинской организации зависит желание человека ее пройти. Когда тебе надо подождать между приемами врачей 4 часа, прийти на следующий день, конечно, для многих это неудобно. От того, как выстроен маршрут диспансеризации, очень многое зависит. Здесь мы с каждым главным врачом пытаемся эту историю всю отработать, чтобы человек, придя утром, мог в течение дня пройти все основные исследования. Если где-то у него выявляется маркер риска, то прийти уже на второй день для подтверждения или исключения диагноза.

Очень важно, чтобы людям было удобно. А порой надо в другую поликлинику съездить к узкому специалисту, если их не хватает, конечно, это затрудняет прохождение диспансеризации. Мне кажется, что у нас у многих есть такое невнимание к собственному здоровью. Хотя мы видим, что молодеют сердечно-сосудистые заболевания, молодеют онкологические заболевания колоссально. Сегодня мы рак отмечаем и в 26, и 27 лет. Диспансеризация позволяет определить эти риски. У нас процент выявления тех же злокачественных новообразований на первых-вторых стадиях значительно вырос за последние годы, а это как раз результат в том числе диспансеризации. Очень многие еще путают диспансеризацию с профосмотрами, но это разный перечень исследований, поэтому важно, чтобы люди заботились о себе и проходили диспансеризацию. А наша задача сделать ее максимально комфортной и эффективной для человека.

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