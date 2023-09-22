Челябинск примет первый Всероссийский детский экологический форум

Алексей Текслер познакомился с командой Челябинской области, которая работает над проектом к экофоруму. Фото: пресс-служба губернатора.

Крупнейший промышленный регион и опыт решения накопившихся экологических проблем — идеальное место для проведения детского форума среди юных натуралистов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, посетив подобное мероприятие регионального масштаба, предложил собрать детей со всей России, кому интересна тема экологии. И спустя год Челябинск принимает первое и крупнейшее мероприятие подобной тематики. Идею поддержали Росприродназор России, Госдума, ведущие университеты, а также фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас».

Форум пройдет 19 и 20 октября, но за месяц до этого в ТАСС состоялась пресс-конференция и жеребьевка тем среди участников от регионов. Алексей Текслер пришел вместе с юными экоактивистами, которые представят Челябинскую область.

— Наш регион ассоциируется с мощной промышленностью, - отметил губернатор. — Наши предприятия и их продукция известны по всему миру. У этого есть и обратная сторона — нагрузка на окружающую среду. Наша задача ее минимизировать. Мы развиваем экологичный транспорт, ликвидировали свалку, у нас озера, реки, Ильменский заповедник — первый созданный в стране в 1920 году. Не менее приоритетной остается реализация программ по природосбережению, немалая роль отводится экологическому просвещению.

ДЕТИ СМОТРЯТ ШИРЕ

Форум поддержала руководитель российского Роприроднадзора Светлана Родионова. Она сообщила, что лично приедет в Челябинск для участия.

— Промышленные регионы, такие как Челябинск, Красноярск, нуждаются в праве голоса ребенка больше, чем когда-то, и организовать его в Челябинске — это большая смелость и гордость, — сказала Светлана Родионова. — Я прекрасно знаю губернатора, как он к этому относится, знаю его принцип открытости. Экология — дело каждого, и дети нам это покажут. На форуме надо дать детям как можно больше свободы.

К мероприятию присоединились 18 регионов, в том числе Донецкая и Луганская Народные Республики. Между собой команды уже разделили темы с помощью жеребьевки. Челябинским школьникам досталась тема «Разделяй и сохраняй». Можно сказать, что детям повезло, ведь региону есть чем поделиться: опыт внедрения контейнеров для раздельного сбора отходов в Челябинске, Копейске и других городах области можно назвать уникальным.

— В Челябинске организован территориальный сбор отходов, мы активно принимаем участие в мероприятиях, субботниках, рейдах, поэтому тема очень актуальная для нас, и мы обязательно справимся, — выразила мнение ученица детского экологического центра Челябинска Александра Косухина.

В Челябинск на два дня приедут около 1000 детей, и взрослые с нетерпением ждут их проекты и свежий взгляд на старые проблемы.

— Прививать бережное отношение к природе нужно с самого детства, — считает председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. — Только так можно сформировать экологическую культуру.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Уверен, что для детей участие в форуме станет возможностью проявить себя, обменяться опытом, представить свои проекты, и мы, взрослые, будем их реализовывать. Надеюсь, эти проекты позволят нам улучшить экологическую ситуацию в масштабах страны. А главное, у нас получится вовлечь детей в этот процесс, потому что дети — наше будущее.