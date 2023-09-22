Под водой, в шахтах, в космосе: завод электрических соединителей в Миассе набирает сотрудников

На предприятии реализован полный цикл производства соединителей различного назначения. Фото: АО «Соединитель»

Миасское АО «Соединитель» — ведущее российское предприятие по разработке и производству электрических и оптических соединителей и кабельных сборок специального назначения. С 1998 года там успешно разрабатывают и изготавливают аналоги деталей иностранного производства для российского рынка. Предприятие обладает всеми ключевыми технологиями и обеспечивает полный производственный цикл – от проектирования и разработки силами собственного конструкторского бюро до испытаний готовых изделий — и входит в реестр производителей импортозамещающей продукции, получая поддержку со стороны государства.

Миасские изделия используются в самых экстремальных условиях — под водой, в шахтах, в космосе. Специальные разработки АО «Соединитель» применяются в оборудовании на арктическом шельфе, в беспилотных подводных аппаратах, водолазном снаряжении, системах гидрометеообеспечения. Для нужд угольной промышленности разработаны изделия для эксплуатации в сложнейших условиях подземных выработок шахт, с учетом пожароопасной газовой и пылевой среды, повышенной влажности и недостаточного освещения. У разъемов миасского производства очень разные области применения: это и полевая геофизика, и телеметрия нефтяных скважин, а также атомные электростанции, судостроение, машиностроение, авиационные системы и многое другое. Перспективным направлением является производство коннекторов зарядных станций для электромобилей — миасское предприятие освоило выпуск практически всех широко распространенных типов соединений, применяемых в электрокарах различных моделей.

Продукция АО «Соединитель» применяется в самых разных сферах и экстремальных средах. Фото: АО «Соединитель»

В 2022 году на предприятии многократно увеличился объем заказов: из России ушли иностранные производители нефтесервисного оборудования, такие как Schlumberger или Becker, но само оборудование осталось — его требуется обслуживать и ремонтировать. Для подбора электроразъемов, которые подходят на замену иностранных аналогов, в «Соединитель» обращаются компании со всех регионов России: «Новомет – Пермь», «СУЭК-Кузбасс», «Башнефтегеофизика», концерн «Океанприбор», Уральский оптико-механический завод и другие. Развивается кооперация с другими предприятиями и регионами РФ: так, недавно АО «Соединитель» посетила делегация Чеченской Республики во главе с полномочным представителем субъекта в Челябинской области Арби Яхъяевым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и возможного трудоустройства на предприятие жителей республики.

В связи с ростом заказов завод расширил станочный парк — за последний год было закуплено 11 высокопроизводительных станков. На АО «Соединитель» работают более 700 человек, но потребность в новых квалифицированных кадрах остается достаточно острой. Наиболее востребованы инженерные кадры — конструкторы, технологи, — а также квалифицированные рабочие: токари, фрезеровщики, наладчики станков с ЧПУ.

Завод оснащен современным производственным и испытательным оборудованием. Фото: АО «Соединитель»

На базе предприятия функционирует обучающий центр — там готовят для дальнейшей работы операторов и наладчиков на станках с ЧПУ, слесарей-сборщиков, монтажников оборудования. После прохождения обучения к молодому специалисту прикрепляется наставник, который контролирует выполнение работ, обучает специфике конкретного оборудования. Также АО «Соединитель» сотрудничает с учебными заведениями региона в рамках программ целевого набора.

— Еще относительно недавно предприятие находилось, фактически, в кризисе: мы даже переводили работу на четырехдневный график. Сегодня мы загружены заказами настолько, что завод работает в три смены. Нам необходимо расширять производство, чтобы закрыть потребности заказчиков из стратегически важных отраслей. Для этого нам за короткое время нужно набрать десятки новых работников, — рассказывает генеральный директор АО «Соединитель» Евгений Веряскин. — Благодаря оптимизации нашей системы производственного обучения, мы существенно снизили требования к соискателям: по сути, от них лишь требуется быть ответственными, не иметь вредных привычек и склонностей. Всему остальному мы научим сами. Если человек мотивирован, настроен на то, чтобы работать и зарабатывать, мы создадим ему для этого все условия.

Благодаря стабильным заказам, на заводе в срок выплачивается «белая» зарплата: начинающий работник уже со старта может рассчитывать на зарплату в 45 тысяч рублей и имеет все возможности для повышения своей квалификации и карьерного роста, поскольку мощности предприятия растут, а производственные службы — расширяются. Средняя зарплата на предприятии — от 60 тысяч рублей. Кроме того, обеспечивается полный социальный пакет. Иногородних сотрудников — например, из соседнего Златоуста, — возит на работу корпоративный автобус. А в случае, если на завод устроится особо ценный специалист, предприятие компенсирует ему расходы на аренду жилья в Миассе.

Активно «Соединитель» устраивает и досуг своих сотрудников. Заводская спортивная команда участвует во всех городских соревнованиях в Миассе. Организуются и корпоративные праздники: сообща рабочие празднуют Новый год, день рождения предприятия, участвуют в совместных выездах в театр, кино или на природу.

Узнать больше о предприятии и трудоустройстве можно по телефонам +7 (351) 71-11-500, +7 (3513) 298-487, +7 (900) 06-72-233 или на сайте АО «Соединитель»: soedinitel.com

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