Вытащили опухоль размером с арбуз: в Челябинске врачи помогли пациентке избавиться от ужасных отеков и огромного новообразования

Пациентка два года не могла решиться на операцию Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Врачи челябинской клиники ЮУГМУ помогли 62-летней пациентке избавиться от огромной опухоли, которая разрослась в животе и сдавливала внутренние органы.

Новообразование в яичнике заметили еще два года назад. Но у женщины серьезные проблемы с сердцем, из-за этого она опасалась идти на операцию.

Пока пациентка колебалась, опухоль росла. Она сдавливала внутренние органы и усугубила сердечную недостаточность. А еще появились очень сильные отеки.

В конце концов женщина попала в терапевтическое отделение клиники ЮУГМУ. Там ей пришлось провести целый месяц: врачи старались снизить кардиологические риски, чтобы безопасно провести операцию. Медикам удалось избавить женщину от отеков – только за счет этого ее вес снизился на целых 44 килограмма.

Фото: Клиника ЮУГМУ

Затем наконец выполнили операцию. Вмешательство прошло успешно, без осложнений. Из тела женщины извлекли опухоль, которая в длину достигла 40 сантиметров. Медики отметили, что новообразование размером с арбуз.

В клинике опасались, что гигантская опухоль еще и злокачественная. К работе подключили онкологов. Но, к счастью, новообразование оказалось доброкачественным.

— Совместная работа специалистов разных служб в многопрофильном стационаре позволяет браться за самые сложные случаи, которые ранее считались безнадежными, — прокомментировала заведующий онкологическим отделением Клиники ЮУГМУ Ирина Куракина.

Сейчас пациентку уже выписали из больницы, она вернулась домой и продолжает восстанавливаться после операции.

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