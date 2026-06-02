В Курганской области появятся отряды для борьбы с беспилотниками

Чтобы попасть в отряд, обязательно заключить контракт с Минобороны Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Кургана объявила о формировании отрядов БАРС для защиты от беспилотных летающих аппаратов.

Как сообщает медиахолдинг «Область45», борьбой с беспилотниками займутся военнослужащие – для вступления в отряд обязательно подписать контракт с Минобороны.

При этом в мэрии обещают, что члены отрядов останутся в регионе, продолжат работать или учиться, - если только их не вызовут на сборы.

При пребывании в резерве зауральцам будут платить от 2,6 до 6,8 тыс. рублей в месяц, а во время сборов – до 56,6 тыс. рублей в месяц. Вдобавок участников сборов обеспечат обмундированием и трехразовым питанием.

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