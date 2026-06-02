Фото: скриншот видео Отдел Госавтоинспекции по Ашинскому округу/Вк.

В Аше Челябинской области пьяница за рулем иномарки влетел во двор, где гуляли дети и устроил ДТП сразу с несколькими машинами. Инцидент попал на камеры наблюдения.

На кадрах видно, как белый Hyundai Creta на большой скорости сначала сносит два бетонных столба у подъезда. Затем в углу здания машина таранит припаркованный автомобиль. После столкновения водитель продолжает движение. В это время на его пути оказываются три ребенка. Один из них на велосипеде, другие – на самокатах. Они бросают свой транспорт и разбегаются. Нарушитель чудом их не сбивает, а наезжает лишь на брошенный велосипед. После чего врезается в еще две припаркованные машины.

Пьяный водитель чуть не сбил детей во дворе многоэтажки Видео: Отдел Госавтоинспекции по Ашинскому округу/Вк.

ДТП произошло вечером 30 мая во дворе дома № 1 по улице Еремеева. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем находился 45-летний местный житель. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что перед этим мужчина передал управление своей 47-летней пассажирке, у которой не было водительского удостоверения. Сама женщина также оказалась нетрезва.

– В отношении водителя и пассажирки составлены протоколы, – рассказали в пресс-службе Отдела ГАИ по Ашинскому округу.

Им грозит штраф 45 тысяч рублей, лишение прав на срок от полутора до двух лет либо арест на 10–15 суток.

В соцсетях ситуация вызвало резонанс. Пользователи активно обсуждают случившееся и просят сурового наказания для нарушителей.

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