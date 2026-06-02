Бегом в Париж! Полумарафон в селе Челябинской области собрал более 13 тысяч участников

Парижскую милю пробежали Алексей Текслер и Ольга Фаткулина с дочкой Оливией. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Парижский полумарафон стал главным событием для любителей спорта Челябинской области. В этом году он собрал больше 13 тысяч человек из 37 регионов России, а также из Казахстана и Японии. Несколько видов дистанций, развлекательные площадки, но самое главное — это атмосфера. Челябинцы добирались пять часов только ради того, чтобы пробежать хотя бы символичную парижскую милю и ощутить магию уральской глубинки с европейским названием.

Большую популярность полумарафон получил после того, как событие поддержал губернатор Алексей Текслер. Каждый год глава региона лично принимает участие в забеге, а вслед за ним подтягиваются и другие чиновники, общественники, а также именитые спортсмены.

— Парижский полумарафон за эти годы он прошел большой путь от небольшого забега, который задумывался, чтобы привлечь внимание к селу, до спортивно-культурного события федерального уровня, — отметил Алексей Текслер. — Символично, что юбилей полумарафона совпал с Годом единства народов России. На нагайбакской земле это ощущается особенно тепло. Те, кто живет в Париже, встречают гостей так, будто к ним приехала родня. И гости отвечают тем же. За эти дни здесь завязывается множество знакомств и теплых разговоров. Когда мы вместе — мы по-настоящему сильны.

Новые спортивные звезды

Для многих любителей спорта Парижский полумарафон — это пробежка за компанию или испытание на выносливость. Ведь не каждый решится пробежать 21,1 км. Хотя с каждым годом слоты и на эту сложную дистанцию раскупаются все быстрее.

В этом году вместе с Алексеем Текслером милю бежали участник Олимпийских игр по спортивной ходьбе Василий Мизинов и серебряный призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина. Конькобежка вышла на старт вместе со своей дочкой Оливией.

— Оливка пробежала почти целую милю сама, — поделилась Ольга Фаткулина. — Я в восторге от того, что столько людей, столько энергии. Я сюда за этим и приехала. А еще показать моей маленькой кровиночке, что такое спорт.

Менеджер из Челябинска Анастасия Деркач стала главным открытием полумарафона. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Соревновательная часть закончилась быстро. Пьедестал у мужчин на 21,1 км заняли спортсмены из Чувашской Республики. А вот у женщин он получился полностью южноуральским. Главные медали получили Анастасия Деркач, Ирина Рукавцова и Екатерина Аксенова.

Кстати, на следующий день Анастасия Деркач прибежала первой и на дистанции в 10 км. Девушку модельной внешности называют главным открытием легкой атлетики. Она работает менеджером в крупной компании и лишь в свободное время выходит на пробежки. А в последнее время Анастасия стала обгонять профессиональных спортсменов и даже вошла в сборную Челябинской области. Свою первую дистанцию в жизни девушка пробежала в 2022 году в южноуральском Париже, а в начале мая этого года взяла бронзу чемпионата России по марафону в Казани.

— Мне повезло прийти в нужное время и место, у меня и возраст подходящий для дистанции на выносливость, — делится секретом побед Анастасия. — Я трудолюбивая, и мы с тренером друг друга понимаем и чувствуем, он знает, как со мной работать.

Профессионалам на Парижском полумарафоне есть за что побороться. Призовой фонд составляет 1,4 млн рублей. Так, победив на дистанции в 21,1 км, Анастасия Деркач получила 150 тысяч рублей.

Эффект Парижа

Первый полумарафон состоялся в Париже в 2016 году и собрал всего 250 человек. Но идея выходить на пробег в маленьком атмосферном селе нравилась людям все больше. Сильно изменилась и жизнь местных жителей. Сегодня о том, как выглядит, например, традиционный костюм коренного малочисленного народа нагайбаков, которые проживают в селе, знает каждый. Красный цвет и клетка стали главным цветом забега.

Так как в Париж стало приезжать все больше людей, власти стали вкладываться в инфраструктуру. Сегодня все 11 улиц, существующих в селе, заасфальтированы. Резко возросла посещаемость местного музея. В дни Парижского полумарафона он работал практически без остановки. С экспозицией также ознакомился Алексей Текслер. О культуре своего народа ему рассказала директор централизованной музейной системы Надежда Герасимова. Ее прадед построил дом, в котором сейчас расположен музей.

— В парижском музее после проведения марафона сделали ремонт крыши, веранды, обновили фундамент — это значимо для нас, — говорит директор. — Фонд спорта нам помог сделать экспозицию, посвященную полумарафону, поменяли шкафы, поставили интерактивный стол, обновили компьютерное оборудование.

Появилось в селе и больше благоустроенных территорий. За домом культуры привели в порядок заброшенный Парк дружбы, в центре — Ленинский парк. Построенная 20 лет назад копия Эйфелевой башни стала центром для всех мероприятий: здесь проходит День семьи, бракосочетания, провожают и встречают военных со службы.

Высокая мода

Ожидаемым событием вот уже три года становится Парижская неделя моды. Стройные высокие девушки весь день разгуливали по селу на каблуках и делали селфи с башней или в сельских пейзажах. Вечером им предстояло выйти на подиум в нарядах от лучших кутюрье страны под сводами копии Эйфелевой башни. Инициатором этого события стала общественный деятель Ирина Текслер. Идея показа — не привести знаменитые бренды, а показать уровень челябинских дизайнеров. Ведь предпочтение локальным брендам — это главный тренд в моде.

После забега в Париже можно выгулять модное платье. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

— Сегодня Парижская неделя моды превратилась в одно из главных творческих событий региона, а часть южноуральских авторов, которые когда-то впервые вышли здесь на подиум, уже работают на федеральном уровне — их одежду носят, о них пишут, их приглашают на крупнейшие площадки страны, — прокомментировал губернатор Алексей Текслер. — Для региона это прежде всего история про развитие креативных индустрий: про то, как локальные бренды превращаются в самостоятельное направление экономики и культуры.

В Париже дизайнеры представили 14 коллекций: девять — от челябинских дизайнеров, остальные — из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Ивановской и Тюменской областей, Башкортостана.

Большой теннис — в маленький Париж!

Кстати, Алексей Текслер анонсировал в селе Париж турнир по большому теннису в духе «Ролан Гаррос».

— Мы сейчас с федерацией тенниса прорабатываем вопрос о том, чтобы провести в нашем Париже аналог «Ролан Гаррос», — заявил глава региона. — У нас есть выдающиеся теннисисты, которые могут сюда приезжать в дни Парижского полумарафона и показывать мастер-классы, привлекая аудиторию.

Цифра: 13 514

Столько человек приняли участие в Парижском полумарафоне в 2026 году. Интересно, что комфортные условия создавали 130 волонтеров, самому младшему из которых 14 лет, а старшему — 73 года.