На месте виднее

Депутаты обсудили развитие транспорта в новом трехсекционном трамвае. Фото: Олег ТАТАРКИН/zs.ru

Южноуральские парламентарии продолжили практику выездных совещаний, чтобы оценить реализацию региональных программ на месте. Так, комитет по социальной политике прошел в больнице № 6, а развитие промышленности и экономики депутаты обсудили в троллейбусном и трамвайном депо. Модернизация системы общественного транспорта, в том числе инфраструктуры, — один из ключевых проектов последних нескольких лет.

Транспортная реформа идет без остановки

Выездное заседание комитета по промышленной политике состоялось на территории троллейбусного и трамвайного депо в Челябинске. Главными темами стали модернизация электротранспорта, обновление подвижного состава и развитие инфраструктуры.

Троллейбусное депо № 1 реконструировали по концессионному соглашению. Руководитель обособленного подразделения «Группы Синара» в Челябинске, депутат Законодательного собрания Илья Таболин напомнил, что соглашение с ООО «Синара — ГТР Челябинск» выполнялось с октября 2021 года, а инвестиционная фаза завершилась во втором квартале 2026 года. Благодаря этому проекту в регионе появилось новое депо, а действующее оснастили современным оборудованием.

— Такого масштабного проекта модернизации троллейбусного движения, как в Челябинске, нет ни в одном другом городе-миллионнике, — подчеркнул заместитель председателя Заксобрания Евгений Илле. — Пассажиропоток в троллейбусах достигает 15 миллионов человек в год. Необходимо продолжать эту работу, ведь троллейбус - это экономичный и экологичный вид транспорта.

По программе закупили 168 троллейбусов. Сейчас работает семь маршрутов, в планах — запуск еще четырех.

Спикер областного парламента Олег Гербер лично заглянул в кабину и оценил, в каких условиях трудятся водители.

— Новое троллейбусное депо построено по всем современным технологическим стандартам, — прокомментировал Олег Гербер. — Например, на мойке транспорта грязная вода проходит несколько стадий фильтрации, а не сбрасывается в водоемы. Челябинская область стала передовым регионом по обновлению общественного транспорта. Более того, теперь мы не только производим, но и продаем трамваи и троллейбусы в другие регионы. Это существенный вклад в экономику Челябинской области.

Во второй части экскурсии депутаты оценили возможности трехсекционного трамвая. Как сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров, в период с 2022 по 2025 год капитально отремонтировали 36,5 км трамвайных путей. За последние пять лет приобрели более 200 вагонов, а в 2025 году закупили 14 низкопольных и три трехсекционных трамвая.

— Несколько лет назад по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера был взят курс на развитие общественного транспорта, — подвел итог выездного заседания председатель комитета по промышленной политике Владимир Перезолов. — Троллейбусы и трамваи — удобные виды транспорта, которые благодаря современным технологиям позволяют добраться до самых отдаленных районов.

Модернизация городского транспорта в Челябинской агломерации продолжится. Региону предстоит и дальше расширять маршрутную сеть и наращивать количество подвижного состава, чтобы повысить транспортную доступность и комфорт жителей.

Паллиативная помощь детям

Для проведения комитета по социальной политике депутаты выбрали отделение паллиативной медицинской помощи детям городской клинической больницы № 9. Учреждение принимает маленьких пациентов со всего региона. Здесь лучше всего видно, в какой поддержке нуждаются семьи.

— Мы увидели, как здесь оказывают необходимую помощь семьям, столкнувшимся с серьезными заболеваниями у детей, — отметила председатель комитета по социальной политике Наталья Лощинина. — Важно, что родители таких деток не остаются один на один в трудный момент. А современное оборудование и квалифицированная поддержка помогают улучшить маленьким пациентам физическое состояние.

Социальные законы принимаются после личного знакомства с работой учреждений. Фото: Марина ЛАПИНА/«Вечерний Челябинск»

Главный врач больницы Олег Денисов и заведующая отделением Виктория Киселева показали депутатам новое оборудование, включая вертикализаторы, которые помогают детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Условия в отделении напоминают гостиничные номера, работают дневной стационар, койки для респираторной поддержки, осуществляется круглосуточное медицинское обслуживание.

От благотворительного фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» депутаты вручили главному врачу сертификат на покупку лечебного и игрового оборудования.

— Позвольте внести небольшой вклад в доброе дело, которое вы делаете для детей, — сказал заместитель председателя Законодательного собрания Анатолий Еремин.

Депутаты не только ознакомились с работой отделения, но и приняли ряд важных решений. Комитет единогласно поддержал законопроект о расширении мер поддержки для семей участников СВО. Ежемесячную выплату в размере 18 700 рублей планируется распространить на членов семей участников спецоперации с ограниченными возможностями здоровья. Ее смогут получить те, кто впервые проходит профессиональное обучение по программам подготовки в государственных образовательных организациях Челябинской области.

Дипфейки попали под запрет

На комитете Заксобрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению депутаты рассмотрели изменения в избирательное законодательство. Проект закона внесен избирательной комиссией региона и приводит областные нормы в соответствие с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав».

Законопроектом устанавливается запрет на использование в агитационных материалах голосов и изображений людей, вымышленных и (или) умерших, созданных с помощью информационных технологий. Также политические партии смогут сами решать, публиковать ли программу в печатном издании или размещать ее в интернете. Кроме того, закрепляется возможность оформления протоколов об итогах голосования в электронном виде с обязательной выдачей бумажной копии.

— Самая существенная новелла — регулирование использования изображений людей и их голосов в предвыборной агитации, — прокомментировал председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин. — Закон допускает такое использование, но с одной принципиальной оговоркой: изображать можно только ныне живущих граждан и исключительно с их письменного согласия.

В преддверии выборов в Государственную Думу такие изменения позволят четко регламентировать избирательный процесс.

Развитие сел

На заседании комитета по аграрной политике и природопользованию депутаты рассмотрели исполнение двух госпрограмм - комплексного развития сельских территорий (КРСТ) и развития лесного хозяйства региона.

По программе КРСТ в 2025 году освоено более 390 млн рублей. В селе Кизильское капитально отремонтировали библиотеку и две школы, приобрели оборудование. В Уйском обновили сети водоснабжения и купили микроавтобус для дома культуры. Реализовано 11 проектов благоустройства в трех округах. Пять сельских семей получили выплаты на жилье - около 13 млн рублей. Завершена реконструкция дороги в Нагайбакском округе и выполнен первый этап дороги «Погорелка -Долговка» в Еткульском.

В 2026 году запланировано более 330 млн рублей. В Кизильском ремонтируют детскую школу искусств. Впервые начато строительство трех жилых домов по договору соцнайма. В четырех округах реализуются проекты благоустройства, включая восстановление объектов культурного наследия в Брединском районе.

— В целом большинство проектов реализовано — это хороший результат, — подвел итоги председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Вячеслав Евстигнеев. — Особо отмечу динамику по строительству дорог: в прошлом году сдали два объекта, в этом — уже четыре, работа идет с опережением графика. Мы рекомендовали при планировании бюджета на 2027-2028 годы рациональнее распределить средства программы, чтобы как можно больше сельских территорий могли участвовать.

На заседании также обсудили развитие лесного хозяйства. В 2025 году площадь лесных пожаров сократилась в 36,5 раза, все возгорания ликвидировали в первые сутки. С начала этого года система видеомониторинга из 110 камер помогла обнаружить и потушить 28 лесных пожаров и 451 возгорание на других природных территориях.

Депутаты отметили, что системная работа и внедрение видеонаблюдения позволяют оперативно ликвидировать возгорания и свести ущерб к минимуму.