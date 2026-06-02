«О, боже! Меня кто-то потрогал!»: потусторонний сожитель годами кошмарит дочь и маму и пристает к ним. Почему колдун Бесов забрал призрака-немца себе

Дух немца вселился в колдуна Артема Бесова. Кадр с видео: Новая битва экстрасенсов / rutube.ru

Призрак-сожитель терроризирует женщину и ее маму. Мужская тень выгоняет ухажеров из их дома, пристает к хозяйкам во сне, распускает «руки» и постоянно следит за ними. Женщины уже устали жить в этом аду и обратились на шоу «Битва экстрасенсов».

Финалисты 25 сезона приехали в Калининградскую область, чтобы узнать, что произошло в том доме и постараться помочь женщинам. Вы удивитесь, но ведьма, колдун, медиум и шаманка увидели разных духов.

«Прямо за мной стояла большая тень»

Екатерина вместе с мамой Валентиной и сыном живет в частном доме на окраине небольшого поселка. Рядом лес и свежий воздух, во дворе – бассейн и теплица. Но всю эту красоту портит нечто. Женщина подозревает, что ее новый мужчина – призрак…

– Как-то я стояла в коридоре возле зеркала, и прямо за мной встала большая тень – что-то мужское, потому что это что-то рослое, – рассказывает Екатерина.

Катя. Кадр с видео: Новая битва экстрасенсов / rutube.ru

Ее родные сначала не верили и просили прекратить выдумывать небылицы. Но однажды все поменялось. Катя услышала, как кричит ее сын, прибежала к нему на второй этаж и обомлела. Она увидела огромное облако, серый сгусток.

– Он из маленькой комнаты шел на выход. Я – здравомыслящий человек! – заверяет Валентина.

Интересно, что видят этот силуэт только хозяева дома. А подруги Кати, когда приезжают в гости, только слышат странные шаги по ночам. За несколько лет женщины уже привыкли к странному члену семью.

– Он за мной стоит, а я ему говорю: все нормально, сейчас будем ужинать, жди, когда все придут, – признается Валентина.

Валентина во дворе того самого дома. Кадр с видео: Новая битва экстрасенсов / rutube.ru

Катя подозревает, что именно потусторонний сожитель не дает ей устроить личную жизнь. Мужчины уходят и от нее, и от мамы без объяснения причин. А один поклонник Валентины и вовсе полез ремонтировать крышу и упал.

Разбираться с призраком-дебоширом предстояло одним из лучших экстрасенсов этого сезона шоу.

«Может попросить трусы на откуп»

Первой к семье приехала Дженнифер Бьянки. Итальянская ведьма провела ритуал и поняла, что Валентина переживает за свою дочь Катю, а в доме обеим женщинам страшно. Она прошла внутрь и сразу отметила тяжелую вязкую энергию, от которой подкашивались ноги.

Дженнифер подумала, что в доме стоят камеры – не отпускало ощущение, будто за ними кто-то следит. Женщины признались, что часто чувствуют это, но камер в доме нет.

– Это мужчина. Он наблюдает за тем, как вы ссоритесь, ходите здесь. Ему нравится, – начала рассказывать Дженнифер.

Ведьма попросила призрака показаться и поднялась на второй этаж, а потом произошло что-то странное.

– О, боже! Что такое-то! Меня как будто кто-то трогает. Подождите, я не понимаю. Вас здесь никто не трогает? Меня только что за попу потрогал, – возмутилась итальянская ведьма.

Дженнифер накричала на неизвестного и выбежала из дома. Уже на улице она сказала, что дух – озабоченный. А Катя в это время признала шепотом Марату Башарову, что иногда просыпается от сильного сексуального желания. Валентина не стала скрывать, что у нее тоже такое было.

Неизвестный дух повел ведьму далеко за территорию дома – туда, откуда он приходит. Остановился у заросшего деревьями бетонного сооружения – это немецкий ДОТ. Под конец Великой Отечественной войны фашисты окружили ими город, пытаясь сдержать наступление советских войск. Ведьма рассказала, что там он и умер лет 70-80 назад, а до этого долго мучился.

Катя и Валентина рассказали все Дженнифер. Ведьма сказала, что Катя ему нравится, он ее возжелал, но и маму ее тоже. Очевидно, что дух нужно было изгонять.

Дженнифер с Катей идут договариваться с призраком. Кадр с видео: Новая битва экстрасенсов / rutube.ru

– Он может попросить трусы или грудь показать. Надо с ним договориться. Ему надо что-то такое на откуп, – предупредила ведьма.

Катя пошла с Дженнифер в бункер – она была готова на все. А призрак попросил ее спеть. Теперь Кате придется ходить в бункер и петь ему колыбельные, чтобы он не ходил к ним в дом.

«Фартовый призрак с февральком»

Следующим приехал колдун из Златоуста Артем Бесов. Женщины не смогли сдержать восторга, когда встречали его. А он сразу увидел незримую пуповину между Валентиной и Катей.

Колдун весело болтал с участницами шоу, а потом резко изменился в лице – почувствовал мертвую энергию в доме.

Артем Бесов сделал ритуал призыва и с охапкой зажженных церковных свечей пошел искать дух со словами: «Из какого камня ты приходил? Девятый, девятый…» А потом колдун увидел черную тень и рванул за ней.

– Он сначала рядом со мной шел, а потом встал передо мной, – рассказывает Бесов.

Он зашел в дом, встал напротив зеркала и стал зачарованно рассматривать себя в зеркале. Женщины удивились и спросили: Артем ли это. Их смутили пустой взгляд и другое выражение лица.

Дух вселился в тело Бесова. Кадр с видео: Новая битва экстрасенсов / rutube.ru

А Бесов тем временем намочил руки, пригладил волосы и начал изучать электрическую плиту, схватил камеру, которую держал оператор, словно собрался стрелять из нее. Открыл холодильник, попил лимонад, а потом словно не своим голосом сказал: «А тебе нельзя такое, что ты смотришь? У тебя горло болит».

Пошел наверх, но спустился назад, даже не развернувшись, но все же поднялся снова, заглянул в детскую и сказал: «А что у тебя пацан такой молодой и кофе пьет?» Женщины были в шоке: кто мог знать, как они воспитывают ребенка?

В комнате сына Екатерины он неловко сбрасывал конструктор, словно первый раз все это трогал. А потом Бесов неожиданно пришел в себя и сказал:

– По дому у вас ходит покойник. Он как из другого времени, ему все это чуждо.

Женщины еще не пришли в себя, а Бесов уже рванул в лес. Были уверены, что он отправился к бункеру. Но колдун неожиданно остановился у пней рядом с домом и сказал, что там могила.

Катя призналась, что у нее побежали мурашки по телу, ведь они хотели показать это место экстрасенсам. Когда-то там стояла могильная оградка. Когда покупали землю, не увидели. Узнали об этом только через несколько лет, когда начали убирать бурьян. Ее муж (теперь уже бывший) вытащил и куда-то вывез оградку.

– Мужчина, ему лет 30. Серо-зеленая форма. Прошлый век, лет 80 прошло. Идет немецкая речь, он немец. Он злой, бешеный, для него все это чуждо, он боится, – описывает тот самых дух Бесов.

Тут, по словам Бесова, захоронен тот самый немец. Кадр с видео: Новая битва экстрасенсов / rutube.ru

А потом он указал в сторону бункера и сказал, что его принесли оттуда.

Женщины попросили упокоить его. Но Бесов признался, что оставил бы его, ведь он фортовый. Екатерина только подтвердила, что иногда призрак предсказывает ей какие-то события.

– С ним можно работать. Он будет нести фарт и удачу, оберегать от всего. Он – полуразумный, по-русски говоря – с февральком, дурноватый. Нужно приучать его. Я могу научить вас договариваться с ним. Но его нужно полностью в жизнь пускать. Будешь его ощущать, он будет спать ложиться, нужно будет поминать его, за столом с ним рядом сидеть. Я могу его забрать, но вы будете полными дурами, если это сделаете, – предупредил Бесов.

Екатерина захотела оставить дух, который сможет ей помогать. Но мама ее не поддержала. Колдун дал им время подумать. Сразу забирать не стал, чтобы и другие участники прошли испытание честно.

«Он с вами сбежал от своей кошатницы»

Карельская шаманка Варвара Петрович начала проходить испытание с интересного обряда: причесала женщин волчьей челюстью, чтобы вычесать их мысли.

Варвара увидела одного из ухажеров Валентины, который упал тут с крыши дома. Она уверена, что его столкнул мужчина. Но потом, к сожалению, Варвара не могла разобрать кашу в голове. Ее дух-помощник не пришел, а девушка едва сдерживала слезы. Неожиданно она босиком побежала в лес. Прибежала к каменным сооружениям, срезала свои волосы и начала жечь их.

Дух-помощник отозвался и назвал Варвару дурной. Он сразу понял, чего бояться женщины и даже отчитал Варю за то, что она этого не поняла.

– Тут же мужик мертвый! Скулы, глаза узкие, худой, под полтинник, имя на «В». Он с вами сбежал подальше от своей кошатницы. Подобрали вы его, убирать надо, – разговаривал дух через Варвару.

Но женщины не вспомнили такого знакомого, поэтому немного разочаровались.

Варвара Петрович описывает мужчину, в котором позже узнают соседа Вову. Кадр с видео: Новая битва экстрасенсов / rutube.ru

«Он все время с вами»

Все на свои места расставила медиум Анжела Гома. Она зашла в дом и сразу спросила: «Ты кто?» А потом озвучила его ответ: «Вова»

– Сосед ваш сверху откуда-то, который сейчас здесь. Он курил на балконе и с вожделением наблюдал, как вы на каблучках ходите. Пил, бил жену и детей, – объяснила Анжела маме и дочке.

Катя неожиданно поняла, о ком речь. Такой сосед у них был 30 лет назад, когда они жили в Удмуртии. Тогда они слышали, как в пустой квартире уже похороненный мужчина орал и бил посуду 40 дней.

– Этот человек к вам привязался, он все это время с вами. Сейчас он здесь, среди нас. Он застрял в мирах, – пояснила медиум.

Анжела Гома. Кадр с видео: Новая битва экстрасенсов / rutube.ru

Анжела уверена, поэтому мужчины тут и превращаются в абьюзеров и алкоголиков. Она предложила отвадить Вову от Валентины и всей семьи. Она попросила мужчин отойти подальше и провела женский шабаш, во время которого упала камера – Вова буянил.

«Чушь полнейшая»

Поздним вечером, когда Анжела Гома уехала, женщины начали сомневаться в том, что проблема была в соседе Вове. Ведь странные вещи начали происходить только в этом доме. Может быть, буянил неизвестный немец?

Катя хотела по совету Бесова привязать призрака к себе и воспитать его. Но ее мама была против и предлагала отдать его колдуну. Женщины спорили почти до криков. А потом приехал сам Артем Бесов.

Колдун удивился, что дух упокоили. Он заявил, что тот покойник все еще здесь.

– Чушь полнейшая. Я вообще не понимаю, кого вы отпускали. Если решишь оставить, я дам рекомендации, которые надо будет постоянно выполнять, иначе будет злость и агрессия, – предупредил Бесов.

Катя молчала и сомневалась. Тогда Бесов сказал, что надо убирать. Уже ночью, в темноте, Бесов начал ритуал. Сказал, что заберет его с собой на мертвую землю, которая его примет. Алой нитью колдун соединил Валентину и могилу, а потом ворвался в дом и попросил не ходить за ним. На кухне он шипел и просил показать, с какой тарелки ел призрак.

Женщины уверены, что ритуал прошел успешно – теперь они будут жить спокойно.

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