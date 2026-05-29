Инвестиции в Культурную столицу

На заседании были приняты важные решения по корректировке бюджета города, Правил благоустройства, и работы с наказами избирателей. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

На очередном заседании депутаты городской Думы рассмотрели и приняли ряд решений, направленных на совершенствование нормативной базы, развитие инфраструктуры, поддержку культурных учреждений в преддверии года Культурной столицы в Челябинске и реализацию наказов избирателей. В центре внимания оказались вопросы приведения Устава города в соответствие с федеральным законодательством, корректировка бюджета, обновление Правил благоустройства. Рассмотрим подробнее основные пункты повестки и их значение для города.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Соответствие федеральной норме

Продолжается работа над главным документом города — Уставом Челябинска.Депутаты одобрили внесение изменений, обусловленных необходимостью синхронизации местного законодательства с федеральными нормами. Речь идет о реформе организации местного самоуправления в рамках единой системы публичной власти и изменениях в территориальное устройство города.

— Город Челябинск, поселки Западный и Пригородный объединены в один населенный пункт, что будет отражено в Уставе. Также с 1 сентября будет упразднен вопрос местного значения городского округа по осуществлению муниципального жилищного контроля в связи с принятием федерального закона, закрепляющего государственный надзор в отношении жилищного фонда вне зависимости от форм собственности. Таким образом, будет исключено дублирование региональных и местных полномочий, — пояснил в своем докладе председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Артем Барбашин.

Поскольку в Уставе города будут точно воспроизведены положения федерального и областного законодательства, проведение публичных слушаний для корректировки документа не потребуется. Поправки были приняты большинством голосов, однако фракция гордумы «Справедливая Россия» воздержалась от голосования, обращая внимание на партийную позицию по вопросу выборов главы города.

Улучшаем культурный облик

На заседании депутаты утвердилиизменения в бюджет Челябинска на текущий год. Доходная часть увеличилась на 219,4 млн рублей. Эти средства поступили в виде дотаций и иных безвозмездных поступлений, что позволило перераспределить ресурсы на наиболее актуальные направления.

Большая часть дополнительных ассигнований — более 184 млн рублей — будет направлена на реализацию муниципальной программы комплексного развития в сфере капитального строительства. Это позволит ускорить возведение и ремонт социальных объектов, дорог и инженерных сетей. Кроме того, около 21,8 млн рублей планируется выделить на снос аварийного жилищного и нежилого фонда. Как пояснила председатель комитета по финансам администрации Челябинска Виктория Шин, какие конкретно объекты пойдут под демонтаж, станет известно после корректировки муниципальной программы с учетом дополнительного финансирования.

Еще 12,7 млн рублей направят на мероприятия по сохранению и развитию культуры. Эти средства будут направлены на укрепление материально-технической базы городских культурных учреждений: театров, музеев, библиотек и др.

— В 2027 году Челябинск станет Культурной столицей России. И мы вместе с администрацией движемся в этом направлении, способствуя улучшению культурного облика нашего города, — отметил председатель челябинской городской Думы Сергей Буяков.

Уточненные доходы городского бюджета составили 68 млрд 220 млн рублей, расходы — 69 млрд 927 млн рублей, дефицит бюджета равен 1 млрд 707 млн рублей.

Самокаты не помешают уборке города

Депутаты уделили пристальное внимание и Правилам благоустройства города Челябинска. Были внесены корректировки в формулировки, касающиеся развозной торговли. Из документа исключен исчерпывающий перечень типов объектов, который заменен обобщенным определением «мобильный торговый объект». Такой подход делает правила более гибкими и позволяет адаптироваться к новым форматам торговли без необходимости постоянного внесения правок в документ.

Новации появились и в зимнем содержании города. Были уточнены нормы по вывозу снега: теперь вывоз снега с улиц и зачистка лотков должны осуществляться в течение 24 часов с момента формирования снежного вала, в первую очередь снег убирается от остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, мостов, путепроводов, а также мест массового скопления людей, введен запрет на складирование загрязненного спрессованного снега и скола льда на газонах, озелененных территориях, у деревьев и малых архитектурных форм.

В Правила также были включены положения о средствах индивидуальной мобильности (СИМ) — прежде всего это касается арендных (кикшеринговых) электросамокатов. Регламентирован порядок их перемещения с мест нарушения (например, с тротуаров или контейнерных площадок) в места временного хранения, а также определены действия администраций районов по контролю за этим процессом.

— Мы продолжаем практику ограничения присутствия самокатов там, где они создают неудобства жителям города и влияют на состояние городской среды. В том числе там, где они мешают движению пешеходов по тротуарам и препятствуют вывозу мусора с контейнерных площадок, — пояснил Сергей Буяков.

Наказы избирателей и инициативные проекты

Важной частью заседания стало рассмотрение поправок в Сводный реестр наказов избирателей. Депутаты включили в него новые обязательства, например, проведение ремонтных работ и модернизация материально-технической базы ряда учебных заведений по прямым запросам жителей. Также уточнен перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, которые ранее были включены в реестр.Это демонстрирует прямую связь между властью и обществом: инициативы граждан не просто фиксируются, а получают реальное финансирование и план реализации.

Депутаты приняли решение о назначении собраний жителей по проектам благоустройства в рамках инициативного бюджетирования. Цель этих встреч — выявить мнения о поддержке инициативных проектов. Формат позволяет людям напрямую влиять на то, каким образом преобразится двор в котором они живут. Собрания пройдут в Калининском районе на улице Калинина, 11Г и в Металлургическом районе: ул. Мира, 14, шоссе Металлургов, 49 и 61, Электростальская, 39, Дегтярева, 35 и 37.