В южноуральских храмах проходят праздничные богослужения в честь Дня Святой Троицы

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

31 мая православные христиане Челябинской области отмечают День Святой Троицы (Пятидесятницу). Праздник считается днем основания христианской церкви. По Евангелию, на 50-й день после Пасхи на апостолов сошел Святой Дух, даровав им способность говорить на разных языках для проповеди учения Христа по всему миру.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

— С этого события началась всемирная проповедь христианства, а апостолы понесли весть о Воскресшем Христе разным народам, — рассказали в пресс-службе Челябинской митрополии.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

По традиции праздника, священнослужители меняют облачения на зеленые, а церкви украшают букетами и душистыми травами. Торжественные богослужения проходят по всему региону. Наш фотограф побывал в челябинском храме Святой Троицы, и запечатлел торжественную атмосферу праздника.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

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