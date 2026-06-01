Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июня 2026 8:37

На асфальте было красное пятно: на Теплотехе в Челябинске при странных обстоятельствах погиб пенсионер

На Теплотехе в Челябинске погиб 89-летний мужчина
Анастасия ТРОФИМОВА
В обстоятельствах смерти пожилого человека разбираются следователи

В обстоятельствах смерти пожилого человека разбираются следователи

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В районе Теплотехнического института в Челябинске горожане столкнулись с шокирующей картиной. Возле дома №2 по улице Кирова лежало тело пожилого мужчины.

По сообщениям очевидцев, на асфальте остались красное пятно и фрагменты костей. Челябинцы потрясены случившимся и переживают, что дедушка мог стать жертвой чудовищного преступления.

В правоохранительных органах, впрочем, такую версию не подтверждают.

— Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили КП-Челябинск в СУ Следственного комитета по Челябинской области. — Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.

По словам источника КП-Челябинск, погибшему было 89 лет, у него были серьезные проблемы со здоровьем. Пенсионер выпал из окна. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.