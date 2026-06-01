На асфальте было красное пятно: на Теплотехе в Челябинске при странных обстоятельствах погиб пенсионер

В обстоятельствах смерти пожилого человека разбираются следователи Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В районе Теплотехнического института в Челябинске горожане столкнулись с шокирующей картиной. Возле дома №2 по улице Кирова лежало тело пожилого мужчины.

По сообщениям очевидцев, на асфальте остались красное пятно и фрагменты костей. Челябинцы потрясены случившимся и переживают, что дедушка мог стать жертвой чудовищного преступления.

В правоохранительных органах, впрочем, такую версию не подтверждают.

— Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили КП-Челябинск в СУ Следственного комитета по Челябинской области. — Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.

По словам источника КП-Челябинск, погибшему было 89 лет, у него были серьезные проблемы со здоровьем. Пенсионер выпал из окна. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.