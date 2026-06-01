«Врачи сказали, что жизненный путь будет не сильно длинный»: священник ушел на СВО, а потом возглавил округ в Курганской области

Алексей Новоселов. Фото: администрация Щучанского округа

Глава Щучанского округа Курганской области Алексей Новоселов сейчас посещает школы, в которых началась пора капремонта. Публикует отчеты на своей странице в соцсети. Но еще несколько лет назад он буквально прощался с жизнью. Судьба Новоселова сделала не один крутой поворот.

Тридцать лет своей жизни нынешний глава округа посвятил служению Богу. На сайте Шадринской епархии все еще сохранилась его карточка: «Протоирей Алексий Новоселов, заштатный клирик».

Церковь священник оставил после того, как его подвело здоровье. Обследование выявило тяжелую болезнь.

Фото со страницы Алексея Новоселова в соцсети

— Врачи мне сказали, что жизненный путь будет не сильно длинный – полгода, максимум год, — рассказал Алексей Новоселов. — Посоветовавшись со своими близкими, мы приняли решение, что как бы сложно не было, этот год нужно провести достойно. Если бы встал такой выбор, я бы вновь принял это решение.

Последние отведенные ему месяцы священнослужитель решил провести на СВО. Он стал штурмовиком. За следующие три года дважды был ранен и получил медаль «За отвагу». А мрачный прогноз медиков не сбылся.

— Мы долгое время находились в Бахмуте, не имея ни лечения, ничего. Но врачи констатировали, что болезнь не прогрессирует. Прошло почти три года моей службы именно на СВО в разных условиях военной жизни, — вспоминает Алексей Новоселов.

В конце концов военнослужащего вернули в тыл. Губернатор курганской области Вадим Шумков предложил ему стать и.о. главы Щучанского округа. За эту возможность Алексей Новоселов с тех пор многократно выражал губернатору благодарность.

Фото: правительство Курганской области

В конце 2025 года окружная дума утвердила Новоселова. уже в качестве постоянного руководителя. А в мае 2026 года губернатор Шумков вручил новоиспеченному главе округа знак отличия «За патриотизм и активную гражданскую позицию».

— Год назад в эти дни я находился еще в зоне специальной военной операции. Там переосмысляются многие вещи, — признался на церемонии награждения Алексей Новоселов.

Глава Щучанского округа присоединился в качестве наставника к областной кадровой программы «Сила V героях». Его подопечным стал участник СВО Исломжон Таджибаев.

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