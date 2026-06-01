Мальчик страдал от сильных болей из-за десятка больших камней в почках: врачи превратили их в пыль

Фото: пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Редкую операцию провели челябинские хирурги из городской больницы №1. Они спасли семилетнего мальчика из Чесмы Максима, который мучился от боли в животе. Компьютерная томография показала, что у Максима в почках и мочеточнике было более десяти камней. Такие проблемы у детей бывают очень редко – можно сказать, уникальный случай.

– Камни были буквально в каждом сегменте обеих почек, и большие – 12-15 мм. Удалять их пришлось в четыре этапа, с перерывом в месяц-полтора. Каждая операция занимала не мене двух часов, – рассказывает хирург отделения урологии больницы №1 Челябинска Владимир Вакула.

Камни в почках дробили при помощи специального лазера с искусственным интеллектом. С его помощью камни превращают в пыль и песок, которые потом естественным путем выходят из организма.

Интересно, что эта операция проходит без разрезов. Поэтому через пару часов пациент может спокойно вернуться к обычной жизни. А одна из главных рекомендаций проста – пить больше воды.

Фрагменты камней после отправят в лабораторию – исследование покажет, из-за чего они сформировались. Причин тут может быть много: генетическая склонность, аномалия в развитии мочевыделительной системы, неправильное питание или нарушение питьевого режима.

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