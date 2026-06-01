«Жители России и Южной Африки похожи»: путешественник Йохан Баденхорст рассказал о своей поездке по России длиной в 20 тысяч километров

Дружная команда путешественников из Миасса и Южной Африки Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Россия в целом и Челябинская область в частности вдохновили южноафриканца на фильм. Известный путешественник и режиссер тревэл-шоу Йохан Баденхорст решил отправиться в экспедицию по городам нашей страны на автомобилях «Урал». Путешествие началось в Мурманске и завершится в Магадане, а общая протяженность маршрута составит свыше 20 тысяч километров. Ожидается, что экспедиция продлится около двух месяцев.

Птичка из челябинской «Комсомолки» тоже будет путешествовать по России Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Йохан рассказал, что главное в его медиапроекте — поведать мировой аудитории о культурном многообразии России, ее богатых традициях, образе жизни коренных народов, архитектурных памятниках и, конечно, уникальной природе. В ходе поездки съемочная группа планирует посетить более 30 регионов страны.

Со звездными путешественниками хотели сфотографироваться все Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Для экспедиции были подготовлены два автомобиля «Урал»: автодом на шасси Урал 5557 и новый среднетоннажный грузовик Урал 80 с колесной формулой 4х4.

С приветственным словом выступил Павел Яковлев, генеральный директор автомобильного завода «Урал» Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

На середине своего пути команда путешественников заехала в Миасс, где журналисты, в том числе и от КП-Челябинск, смогли задать Йохану и команде вопросы о поездке и впечатлениях о нашей стране.

Йохан, расскажите, это ваше первое путешествие по России?

— Нет, впервые я был в России с женой перед пандемией, провели здесь три недели, путешествовали по Транссибирской магистрали из Москвы во Владивосток. Тогда я уже влюбился в вашу страну и понял, что все, что рассказывают о русских в голливудских фильмах — неправда. Там вы хмурые, злые бандиты, а на деле — люди широкой души.

Не секрет, что большинство русских плохо говорит или вообще не знает английский. Как вы справлялись с трудностями в коммуникации?

— Чаще всего нас выручал онлайн-переводчик, но если интернета не было приходилось довольствоваться языком жестов. Кроме того, вместе с нами ехали трое представителей завода «Урал» — водители, которые часто выручали в разных ситуациях. За время путешествия от Мурманска до Миасса мы успели выучить несколько новых по-русски слов, а они — по-английски. Особенно удачно нам давались названия блюд (смеется). Борщ, плов, гуляш… Вообще мой сын, Страйкер, который тоже участвует в нашей экспедиции, уже научился говорить по-русски куда лучше меня.

Корреспонденту КП-Челябинск удалось сделать фото с отцом и сыном Баденхорстами Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Если вы уже немного раскрыли для себя Россию и русских, расскажите, какими вы нас видите?

— Мы с вами очень похожи — жители Южной Африки и России. Вы, как и мы, ищите решение, а не проблемы. Если сравнивать с Америкой — американцы говорят «Здравствуйте! Доброе утро!», но для них — это просто формальность, просто слова. Вы же говорите то, что думаете и чувствуете. И если русские спрашивают о тебе и твоем путешествии, значит им правда интересно.

Изначально вы планировали покорять Россию на мотоцикле «Урал». Почему передумали?

— Я встретился с Павлом (Павел Яковлев, генеральный директор автомобильного завода «Урал». – Прим. ред.) и он предложил попробовать поехать на грузовике. Он объяснил, что дороги в стране очень разные — иногда это трасса, иногда грунтовая дорога, горы, вода… Мы обсудили все возможности путешествия на грузовиках, я оценил их возможности, прокатившись на одном из «Уралов», и понял, что это будет лучшим решением.

Мы знаем, что вы успели рассмотреть грузовики от и до, побывав на заводе «Урал». Расскажите о своих впечатлениях?

— В прошлом году, в ноябре, мы с одним из операторов приехали в Миасс и изучили все, что есть на фабрике, узнали всю историю «Урала» за 85 лет, побывав в музее. Мы засняли весь процесс изготовления автомобилей. Я был очень впечатлен — казалось бы, грузовики, но многое делается вручную. Это не просто фабрика, «Урал» — это как «Ламборгини» и «Феррари».

Пресс-конференция прошла в дружеской атмосфере Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Сейчас Йохан и его команда отправились дальше — ближайшая точка назначения путешественников — Курган.

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