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Авто1 июня 2026 12:00

«Жители России и Южной Африки похожи»: путешественник Йохан Баденхорст рассказал о своей поездке по России длиной в 20 тысяч километров

Южноафриканский путешественник покоряет Россию на грузовиках «Урал»
Татьяна СТЕРХОВА
Дружная команда путешественников из Миасса и Южной Африки

Дружная команда путешественников из Миасса и Южной Африки

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Россия в целом и Челябинская область в частности вдохновили южноафриканца на фильм. Известный путешественник и режиссер тревэл-шоу Йохан Баденхорст решил отправиться в экспедицию по городам нашей страны на автомобилях «Урал». Путешествие началось в Мурманске и завершится в Магадане, а общая протяженность маршрута составит свыше 20 тысяч километров. Ожидается, что экспедиция продлится около двух месяцев.

Птичка из челябинской «Комсомолки» тоже будет путешествовать по России

Птичка из челябинской «Комсомолки» тоже будет путешествовать по России

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Йохан рассказал, что главное в его медиапроекте — поведать мировой аудитории о культурном многообразии России, ее богатых традициях, образе жизни коренных народов, архитектурных памятниках и, конечно, уникальной природе. В ходе поездки съемочная группа планирует посетить более 30 регионов страны.

Со звездными путешественниками хотели сфотографироваться все

Со звездными путешественниками хотели сфотографироваться все

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Для экспедиции были подготовлены два автомобиля «Урал»: автодом на шасси Урал 5557 и новый среднетоннажный грузовик Урал 80 с колесной формулой 4х4.

С приветственным словом выступил Павел Яковлев, генеральный директор автомобильного завода «Урал»

С приветственным словом выступил Павел Яковлев, генеральный директор автомобильного завода «Урал»

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

На середине своего пути команда путешественников заехала в Миасс, где журналисты, в том числе и от КП-Челябинск, смогли задать Йохану и команде вопросы о поездке и впечатлениях о нашей стране.

Йохан, расскажите, это ваше первое путешествие по России?

— Нет, впервые я был в России с женой перед пандемией, провели здесь три недели, путешествовали по Транссибирской магистрали из Москвы во Владивосток. Тогда я уже влюбился в вашу страну и понял, что все, что рассказывают о русских в голливудских фильмах — неправда. Там вы хмурые, злые бандиты, а на деле — люди широкой души.

Не секрет, что большинство русских плохо говорит или вообще не знает английский. Как вы справлялись с трудностями в коммуникации?

— Чаще всего нас выручал онлайн-переводчик, но если интернета не было приходилось довольствоваться языком жестов. Кроме того, вместе с нами ехали трое представителей завода «Урал» — водители, которые часто выручали в разных ситуациях. За время путешествия от Мурманска до Миасса мы успели выучить несколько новых по-русски слов, а они — по-английски. Особенно удачно нам давались названия блюд (смеется). Борщ, плов, гуляш… Вообще мой сын, Страйкер, который тоже участвует в нашей экспедиции, уже научился говорить по-русски куда лучше меня.

Корреспонденту КП-Челябинск удалось сделать фото с отцом и сыном Баденхорстами

Корреспонденту КП-Челябинск удалось сделать фото с отцом и сыном Баденхорстами

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Если вы уже немного раскрыли для себя Россию и русских, расскажите, какими вы нас видите?

— Мы с вами очень похожи — жители Южной Африки и России. Вы, как и мы, ищите решение, а не проблемы. Если сравнивать с Америкой — американцы говорят «Здравствуйте! Доброе утро!», но для них — это просто формальность, просто слова. Вы же говорите то, что думаете и чувствуете. И если русские спрашивают о тебе и твоем путешествии, значит им правда интересно.

Изначально вы планировали покорять Россию на мотоцикле «Урал». Почему передумали?

— Я встретился с Павлом (Павел Яковлев, генеральный директор автомобильного завода «Урал». – Прим. ред.) и он предложил попробовать поехать на грузовике. Он объяснил, что дороги в стране очень разные — иногда это трасса, иногда грунтовая дорога, горы, вода… Мы обсудили все возможности путешествия на грузовиках, я оценил их возможности, прокатившись на одном из «Уралов», и понял, что это будет лучшим решением.

Мы знаем, что вы успели рассмотреть грузовики от и до, побывав на заводе «Урал». Расскажите о своих впечатлениях?

— В прошлом году, в ноябре, мы с одним из операторов приехали в Миасс и изучили все, что есть на фабрике, узнали всю историю «Урала» за 85 лет, побывав в музее. Мы засняли весь процесс изготовления автомобилей. Я был очень впечатлен — казалось бы, грузовики, но многое делается вручную. Это не просто фабрика, «Урал» — это как «Ламборгини» и «Феррари».

Пресс-конференция прошла в дружеской атмосфере

Пресс-конференция прошла в дружеской атмосфере

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Сейчас Йохан и его команда отправились дальше — ближайшая точка назначения путешественников — Курган.

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