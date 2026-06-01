С пеленок за доску: в Югре утвердили Концепцию развития шахмат — играть научат в детсадах и школах

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Югре подписана Концепция развития шахмат на период до 2030 года. Церемония состоялась на площадке Национального центра «Россия». Документ предполагает развитие массового шахматного спорта, включая детские сады, школы, клубы и общественные пространства, а также проведение муниципальных соревнований.

Заместитель губернатора Югры Елена Майер в беседе с журналистами ugra-tv.ru сообщила, что благодаря новой концепции планируется повысить образовательный уровень тренеров и педагогов, а также вывести соревнования на более высокий уровень. Кроме того, будут внедрены цифровые технологии, позволяющие вовлекать детей из отдаленных населенных пунктов.

Первыми соглашение подписали главы Нягани, Покачей и Октябрьского района. В дальнейшем документ заключат со всеми 22 муниципалитетами Югры. В настоящее время шахматами в регионе занимаются около 70 тысяч человек. Югра сохраняет статус одного из ведущих шахматных центров России.

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