Скатились в воду: тела пропавших 9 месяцев назад охотников нашли в машине на дне реки

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Югре обнаружены тела двух пенсионеров, пропавших без вести в сентябре 2025 года. Мужчины 73 и 62 лет уехали на охоту и не вернулись. Последний раз их автомобиль — Chevrolet Niva зеленого цвета — зафиксировали камеры видеонаблюдения 2 сентября 2025 года перед мостом через Обь. После этого следы потерялись.

По данным ugra-news.ru, 29 мая сотрудники поисково-спасательного отряда Сургутского района выехали на протоку Микишина. Водолазы обследовали дно акватории и обнаружили два тела, а также затопленный автомобиль пропавших. Тела подняли на поверхность и передали полиции. Погибших опознали. Следователи выясняют обстоятельства трагедии. По предварительной версии, автомобиль мог съехать с крутого берега в воду.

Подобные случаи в Югре уже фиксировались. Несколько лет назад на реке Сеуль в Ханты-Мансийском районе утонул житель Югорска. Мужчина заехал порыбачить, его Lada Kalina нашли в реке с открытым окном и включенной пятой передачей. Тело обнаружили через 10 дней почти на том же месте — оно зацепилось за подводную корягу. Еще один трагический случай произошел в Оби в Нижневартовском районе, где УАЗ «Патриот» с водителем утонул — мужчина спал и не смог покинуть машину.

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