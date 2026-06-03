Размахивал огромным ножом на глазах дочери: в Челябинске вынесли приговор мужчине, напавшему с мачете на бывшую жену и ее партнера

В суде изувер не выглядел особенно подавленным. Фото: СУ СК по Челябинской области

В Челябинске вынесли приговор мужчине, который на глазах маленькой дочери напал с мачете на бывшую жену и ее возлюбленного. Суд признал 37-летнего горожанина виновным в покушении на убийство двух человек с особой жестокостью.

По словам соседей, уже после развода мужчина решил не давать покоя бывшей жене и нашел квартиру рядом с ее домом.

Челябинец подкараулил экс-супругу и ее партнера ранним утром 31 октября прошлого года. Александр и Юлия шли по двору с ребенком, а мужчина бросился на них со спины и пустил в ход огромный нож. Первый удар достался Александру, к которому агрессивный челябинец приревновал бывшую жену. Аудиозапись нескольких ужасных секунд сохранил домофон в подъезде.

— Федя, Федя, ты при ребенке это делаешь. Дочь, иди сюда! Федя, ты идиот что-ли? Федя, дочь смотрит, — доносится женский голос. А потом слова сменяются криками боли.

Изранив Юлию, Федор погнался с мачете за Александром.

В суде установили, что он твердо хотел убить обоих. Пара выжила лишь потому, что отбивалась от убийцы, потом отпор озверевшему мужчине дали прохожий и полицейские, а раненых челябинцев увезли в реанимацию. Врачам удалось спасти их жизни.

Как сообщили в СУ Следственного комитета по Челябинской области, виновного приговорили к 12 годам в колонии строгого режима и году ограничения свободы. Вдобавок челябинец должен будет выплатить бывшей жене 700 тыс. рублей, а ее сожителю – 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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