ЮУрГГПУ уже много лет является главной кузницей кадров для школ Челябинской области. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Ровесник Челябинской области — основанный в 1934 году Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет — один из старейших вузов региона. Сегодня ЮУрГГПУ активно готовит кадровый резерв для школ, детских садов, колледжей и учреждений дополнительного образования, занимается научным просвещением детей и молодежи, помогает укреплять связи с дружественными странами.

Поступление в ЮУрГГПУ в 2026 году интересует многих абитуриентов, которые хотят получить качественное педагогическое образование и стать востребованными специалистами.

В рамках проекта «Абитуриент-2026» журналисты КП-Челябинск пообщались с руководством вуза, побывали в уникальном астрокомплексе и технопарке, узнали, как университет реализует свою миссию — учит учить.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Факультеты и специальности ЮУрГГПУ в 2026 году

Что вообще мотивирует вчерашних школьников не просто обратно сесть за парту в вузе, а выбрать педагогику своим призванием и пополнить ряды самой массовой гуманитарной профессии? Как считает ректор ЮУрГГПУ Александр Кузнецов, будущих учителей мотивируют как прагматические, так и духовные аспекты:

— У учителей самый большой отпуск, они раньше уходят на пенсию. Но, наверное, одним из самых важных мотивов, который в свое время и меня сподвиг к этому выбору является возможность продолжить самого себя в детях, с которыми работаешь, вложить частицу себя в становление личности ребенка. Педагоги, как профессиональное сословие, передают накопленный человечеством опыт, осуществляя тем самым связь времен, связь поколений. Чтобы развить и закрепить эту мотивацию еще со школьной скамьи, в учебных заведениях Челябинской области работает большая сеть психолого-педагогических классов. Их насчитывается более 200 — это самая крупная в регионе система школьной профориентации. ЮУрГГПУ курирует эти классы, и многие их выпускники становятся потом студентами вуза.

Александр Кузнецов рассказал КП-Челябинск о современных трендах высшего педагогического образования. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Факультеты и специальности ЮУрГГПУ в 2026 году предлагают широкие возможности для подготовки педагогов. Сегодня одно из наиболее популярных и востребованных направлений в системе образования, особенно дошкольного и начального — это коррекционная педагогика: чтобы эффективно работать с особенными детьми, нужно иметь соответствующие компетенции. Их формирует профильный факультет вуза, и в дальнейшем такие специалисты пользуются большим спросом в системе образования. Традиционно высок конкурс на направления гуманитарного профиля — историю и право, филологию и лингвистику, тогда как на естественнонаучные специальности — математику и IT, физику и химию, биологию и географию — конкурс ниже.

Один из принципов обучения в ЮУрГГПУ — дать будущему учителю не одну, а несколько специальностей, избавив его тем самым от необходимости проходить переподготовку, если возникнет такая потребность.

— Как правило, сейчас мы готовим учителя как минимум с двумя, а то и с тремя профилями подготовки. Учитель иностранных языков должен уметь преподавать не только английский, но еще и французский или популярный в последнее время китайский. Для учителей начальных классов или воспитателей важно получить навыки коррекционного педагога: чем раньше начинается коррекционная работа с ребенком, тем проще восполнить дефициты в психологическом или физическом развитии. Обычная практика — получить еще одну специальность в нашем институте дополнительных творческих педагогических профессий. Тем самым мы закладываем основу многовекторного профессионального развития будущего учителя, которое позволит ему при необходимости достаточно оперативно менять сферу деятельности, что особенно актуально для сельских территорий. И у нас ежегодно по нескольку сотен человек выпускаются не с одним, а с двумя дипломами, — отмечает Александр Кузнецов.

Александр Кузнецов со студентами ЮУрГГПУ. Фото: Елена Капитонова

Актуальный список факультетов и специальностей ЮУрГГПУ на 2026 год можно посмотреть на официальном сайте университета.

Общежитие, стипендии и студенческая жизнь в ЮУрГГПУ в Челябинске в 2026 году

Вопрос, который неизменно волнует иногородних абитуриентов и их родителей — общежитие. Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет является резидентом челябинского межвузовского кампуса: в новейших гостиничных комплексах на улице Братьев Кашириных для студентов зарезервированы 1300 мест. В целом же жилфонда вуза хватает на то, чтобы обеспечить комнатами 100% студентов, которые желают поселиться в общежитии.

Фото: Елена Капитонова

Отличие педагогических вузов от других профильных учебных заведений в том, что учеба и внеучебная деятельность там тесно переплетены. ЮУрГГПУ — не исключение.

— Учитель немыслим без творчества и вовлечения в общественную деятельность, он не может существовать вне социума. В этом плане у нашего вуза сложились давние и прочные традиции занятия творчеством, и даже возможности трансформации устремлений и увлечений своего детства в профессию. Сильно у нас и студенческое самоуправление: много лет в стенах вуза поддерживается уникальная система адаптации студентов первых курсов, которые проходят через разноплановые интенсивы, тренинги, школу актива, профсоюз. Эти традиции передаются, буквально, из поколения в поколение, — отметил проректор по воспитательной работе и социальной политике Евгений Жоров.

Проректор по воспитательной работе и социальной политике ЮУрГГПУ Евгений Жоров. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В вузе действуют тренинги социального проектирования, которые помогают студентам выигрывать гранты и специальные стипендии. В ЮУрГГПУ действует пять видов повышенных стипендий за успехи в учебе, в науке, в культурно-творческой работе, в спорте, общественной деятельности. Существуют еще и федеральные именные стипендии для студентов-педагогов. А единовременную стипендию от ученого совета вуза имеют возможность получить даже студенты, которые учатся на коммерческой основе.

В структуре работы со студентами важную роль играет студенческий спортивный клуб ЮУрГГПУ, который организует работу 13 спортивных секций. В них учащиеся могут заниматься бесплатно и участвовать в крупных спортивных событиях — например, Универсиаде.

Как получить второй диплом в ЮУрГГПУ: Институт дополнительных творческих педагогических профессий

Большое преимущество поступления в ЮУрГГПУ — возможность получить второй диплом уже во время основного обучения. Как уже говорилось выше, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет стремится к тому, чтобы его студенты развивались всесторонне и находили себя не только, как учителя-предметники, но и реализовывали свое креативное начало, получали дополнительное образование и вторую профессию в стенах вуза.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Помочь им в этом — задача института дополнительных творческих педагогических профессий (ИДТПП), где готовят педагогов-организаторов, вожатых и педагогов допобразования по 23 областям. Палитра, действительно, очень широкая: от хореографии и музыки, до моды и фотографии, от киберспорта до PR и event-менеджмента.

Обучение в институте длится три года: на первом модуле студенты учатся выбранной специальности, затем подключаются педагогика и психология, стажировки в творческих коллективах и учреждениях допоборазования. Учиться в ИДТПП дают возможность всем студентам педуниверситета: график адаптирован под это, занятия проходят во второй половине дня. А выпускникам вуза или колледжа в дополнение к основному диплому выдается второй — с квалификацией «Педагог дополнительного образования». В ИДТПП также можно пройти курсы повышения квалификации по разным направлениям и получить удостоверение, которое, как и компетенции, будет плюсом при поступлении на работу.

— Сегодня в допобразовании много занимается и детей, и взрослых. И наши студенты готовы работать со всеми возрастными категориями. Что, опять же, снимает для них барьеры в трудоустройстве. Кроме того, в школах у учителей есть возможность набирать часы по программам допобразования, что положительно сказывается и на их зарплате, — говорит заместитель директора ИДТПП Ольга Лебедева.

Заместитель директора ИДТПП Ольга Лебедева. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Студенты коммерческой формы обучения занимаются в институте дополнительных творческих педагогических профессий бесплатно, студенты-бюджетники обучение оплачивают, однако стоимость существенно ниже, чем в секциях и творческих объединениях Челябинска. Во время обучения слушатели ИДТПП и творческие коллективы ЮУрГГПУ, а их больше 10, принимают участие в проектах и мероприятиях городского, регионального и всероссийского уровней.

Астрокомплекс и технопарк «Учитель будущего поколения России» в ЮУрГГПУ

Широкие возможности ЮУрГГПУ предоставляет и любителям технического творчества. С 1988 года в вузе работает собственный астрокомплекс. Он служит учебной базой не только для будущих учителей физики и географии — посмотреть на небо в телескоп или послушать лекцию об астрономии туда может прийти любой желающий.

Астрокомплекс ЮУрГГПУ во внутреннем дворе главного корпуса университета. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

На одном из этажей астрокомплекса находится метапредметная лаборатория «Неуроки», где можно в увлекательной форме с помощью интерактивного оборудования изучать явления природы и устанавливать физические закономерности. Занимаются этим не только студенты вуза, но и школьники, которые приходят сюда на экскурсии.

Губернатор Алексей Текслер недавно побывал в астрокомплексе ЮУрГГПУ. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер недавно побывал в астрокомплексе ЮУрГГПУ. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Директор астрокомплекса ЮУрГГПУ Жанна Буйло показала Алексею Текслеру возможности наглядного обучения физике. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

В дополнение к астрокомплексу недавно в ЮУрГГПУ открыт технопарк «Учитель будущего поколения России», где развивают универсальные педагогические компетенции. Там работают оснащенные самой современной техникой лаборатории по созданию роботов и систем виртуальной реальности, по альтернативной энергетике, фундаментальной физике, аналитической химии, оптике. Генетику, физиологию и рентгенографию студенты познают на интерактивном сенсорном столе «Пирогов». Еще одна лаборатория целиком посвящена обучению управлению и конструированию беспилотных летательных аппаратов.

Студенты в лаборатории БПЛА. Фото: КП-Челябинск.

Международное сотрудничество и иностранные студенты в ЮУрГГПУ

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете сейчас учатся свыше тысячи иностранных студентов. Это представители 19 стран. Университет входит в международные ассоциации педагогических вузов, тесно сотрудничает с Казахстаном, Китаем, Беларусью. В прошлом году на факультете иностранных языков открыли испанское направление – крепнут связи с Латинской Америкой.

Студенты-россияне не только могут получить уникальный опыт общения со сверстниками из-за рубежа: для них действуют международные программы обмена и академической мобильности. Такая программа уже налажена с Китаем, а в этом году первые студенты педуниверситета отправятся проходить практику в Беларусь.

— Очень перспективное направление – «Русский как иностранный», в этом году оно будет открыто для набора. Сегодня в наши школы приходят много детей иностранцев, которым необходимо выучить русский язык для дальнейшего образования. И эта тенденция к увеличению будет сохраняться долгое время, а соответственно, потребность в специалистах в этой области только растёт, — отмечает начальник управления по международной деятельности ЮУрГГПУ Любовь Анфалова.

Начальник управления по международной деятельности ЮУрГГПУ Любовь Анфалова. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Также у ребят старших курсов обучения есть возможность участия в Международном гуманитарном проекте Минпросвещения РФ «КОМПАС»: оплачиваемая работа за рубежом под руководством опытных учителей-наставников. Это уникальный шанс ещё во время учёбы примерить на себя роль учителя, влюбить иностранных школьников в Россию и познакомить их с культурой, историей и традициями великой страны.

Как поступить в ЮУрГГПУ в 2026 году: приемная комиссия, сроки, проходной балл

В 2026 году в стенах ЮУрГГПУ ожидают порядка двух тысяч новых студентов, из которых более половины будут учиться за счет бюджета. Прием документов для поступления в Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет начинается с 20 июня и продлится до 20 июля, для тех, кто сдает вступительные испытания, либо до 25 июля, для тех, кто сдает только ЕГЭ. Прием документов в магистратуру длится с 20 июня по 20 августа. Подать документы можно как в очном формате, так и дистанционно, через портал Госуслуг. Подробную информацию о том, как поступить в ЮУрГГПУ в 2026 году, можно получить в приемной комиссии ЮУрГГПУ или на официальном сайте университета.

Подать документы в ЮУрГГПУ можно как очно, так и через Госуслуги. Фото: Елена Капитонова

Проходной балл в ЮУрГГПУ в 2026 году будет зависеть от результатов сдачи ЕГЭ. Но, как отметил ответственный секретарь приемной комиссии Ренат Кучугулов, в вузе ожидают, что проходной балл будет ниже обычного, поскольку количество бюджетных мест в этом году увеличено на 20%. 10% бюджетных мест распределены по квоте для детей-сирот и инвалидов, еще 10% зарезервированы для участников СВО и их детей.

В этом году вступили в силу изменения, связанные с поступлением в вузы выпускников средне-профессиональных учебных заведений. Без сдачи ЕГЭ они могут поступить только по профилю специальности. Однако педуниверситет в этом плане идет навстречу потенциальным абитуриентам из системы СПО:

— Профильность университет устанавливает самостоятельно. Это значит, что, например, на специальность «Физика. Математика» мы можем взять не только выпускника педколледжа, но и человека, который получил какую-то инженерную специальность. Выпускник-юрист может поступить на «Историю. Право», а тех, кто учился в медицинском колледже, ждут на коррекционную педагогику, биологию, химию. Уточнить нюансы профильности можно в приемной комиссии или на сайте вуза в разделе «Абитуриенту», — сказал Ренат Кучугулов.

Ответственный секретарь приемной комиссии ЮУрГГПУ Ренат Кучугулов. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Целевое обучение в ЮУрГГПУ в 2026 году

В 2026 году в ЮУрГГПУ 116 мест зарезервированы для студентов, которые будут учиться по целевым программам – когда работодатель обеспечивает будущему сотруднику получение образования. Договоры на целевое обучение заключаются через портал «Работа в России». В будущем этот сегмент будет только расти: так к 2030 году за «целевиками» будут закреплены не менее 30% бюджетных мест.

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