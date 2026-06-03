66-летний мужчина ушел на рыбалку и не вернулся: тело вытащили из воды только на четвертый день поисков

Фото: пресс-служба Следственного комитета Курганской области.

66-летний мужчина отправился на рыбалку в субботу, 30 мая. Родным пообещал вернуться к вечеру. Но ни вечером, ни ночью, ни на следующее утро домой он не пришел.

Родственники сразу забили тревогу. Несколько дней спасатели ныряли в реку Исеть под Шадринском, где он рыбачил. И вот на четвертый день, 2 июня, его достали из воды.

– В ходе поисковых мероприятий тело мужчины из воды достали специалисты спасательного отряда «Управления по делам ГО и ЧС Шадринска», – рассказали в пресс-службе МЧС Курганской области.

Зауральские следователи проводят проверку, им предстоит выяснить, что произошло с рыбаком: роковая случайность или хладнокровное преступление? Для этого следователи выехали на место, где мужчина рыбачил в тот роковой день.

– Напоминаем о необходимости соблюдения элементарных правил безопасного поведения на воде. Для предотвращения несчастных случаев при рыбной ловле и отдыхе следует использовать спасательные жилеты, избегать употребления алкоголя, проверять исправность лодок и следить за погодными условиями, – добавили в пресс-службе СК Курганской области.

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