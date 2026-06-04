Снова первые! Сайт КП-Челябинск возглавил региональный рейтинг СМИ в «Дзене»

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Сайт «Комсомольская правда – Челябинск» возглавил рейтинг региональных СМИ в «Дзен» по итогам мая 2026 года. Рейтинг опубликован на сайте платформы.

Согласно совместному исследованию «Дзена» и аналитического агентства Mediascope, челябинское интернет-издание привлекло наибольшее внимание аудитории в прошлом месяце и улучшило свою позицию, поднявшись со второго на первое место. При составлении рейтинга «Дзен» учитывает цитируемость, оперативность, качество заголовков издания, количество подписчиков в Дзен-канале и другие факторы.

Скриншот с сайта Dzen.ru

В топ-3 также вошли ИА «Первое областное» и «Курс дела». «Комсомолка» традиционно входит в тройку лидеров рейтинга региональных СМИ на платформе «Дзен». Это не первая победа издания. «Комсомолка» также возглавляла список в январе и марте, а также ноябре прошлого года.

Рейтинг «Дзена» — это новый национальный счетчик сайтов Рунета. Он независим от международных агрегаторов и показывает объективную картину на рынке медиа. Рейтинги СМИ Челябинской области «Дзен» начал публиковать ежемесячно с октября прошлого года.

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