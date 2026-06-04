Уход от «сурового города»: как парки и набережные помогли поднять спрос на недвижимость в городах Южного Урала

Челябинцы на форуме «АРХ МОСКВА». Фото: Геворг Арутюнян

В конце мая в столице прошла международная выставка-форум «АРХ МОСКВА». Ведущие российские и зарубежные архитекторы, дизайнеры и строители презентовали там свои проекты и обсудили передовые тренды отрасли. Отдельная сессия форума «Городам нужны вау-проекты» была посвящена недвижимости и городской среде в Челябинской области.

Фото: АРХ МОСКВА

Еще десять лет назад Челябинск занимал последнее место среди российских миллионников по стоимости квадратного метра жилья, а в Магнитогорске «квадрат» стоил всего 45 тысяч рублей. Сложившийся со времен советской индустриализации стереотип «города заводов и суровых людей» — негативно влиял на спрос, отпугивал потенциальных инвесторов, мешал появлению интересных проектов. И хотя этот стереотип продолжает оставаться значимым барьером, произошедшие в последние годы изменения круто поменяли ситуацию.

Министр архитектуры Челябинской области Ольга Никитина. Фото: Геворг Арутюнян

— В Челябинске произошел переворот в экологии: за десять лет выбросы снизились на 50%. Мы формируем полицентричную модель с 20-минутной пешеходной доступностью ключевых сервисов, делаем акцент на связности — строим набережные, пешеходные бульвары. Реализованный за три года проект первой очереди набережной реки Миасс дал трехкратный рост добавочной стоимости окружающей недвижимости. Этот синергетический эффект позволил поверить инвесторам и застройщикам в то, что общественные пространства способны развивать города, — рассказала на сессии министр архитектуры, градостроительства и КРТ Челябинской области Ольга Никитина.

Набережная реки Миасс в Челябинске. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Примером позитивного влияния среды на динамику спроса в ближайшей перспективе министр назвала строящийся частный «Фанпарк» в поселке Западном, который станет новым центром притяжения для 450 тысяч жителей северо-запада Челябинска.

В Магнитогорске — городе с крайне низкой активностью на рынке новостроек и склонностью людей строить частные дома — драйвером роста стали скрытые ресурсы: высокие зарплаты, сильный технический вуз и мощный IT-сектор в дополнение к смыслообразующей для города тяжелой промышленности. Но главным фактором и здесь стало развитие среды. Постепенная реализация проекта «Притяжение» — 400 гектаров круглогодичной досуговой инфраструктуры — привела к тому, что в город, где прежде почти не появлялось качественных новостроек, стали заходить инвесторы с оригинальными проектами.

Парк «Притяжение» в Магнитогорске. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как отметил принимавший участие в сессии директор по развитию одной из крупных девелоперских компаний Челябинска, анализ соотношения цен на недвижимость и средней зарплаты показал, что в сравнении с другими городами недвижимость в Магнитогорске значительно недооценена именно по причине отсутствия достойных продуктов на рынке. Компания начала строить ЖК рядом с парком «Притяжение»: когда проект только начинался, средняя цена квадратного метра в городе составляла 90 тысяч рублей, а к сегодняшнему дню уже выросла до 140 тысяч.

Таким образом, московские эксперты убедились: внимание к экологии, полицентричности и культурному коду локации, формирование благоустроенной среды до строительства самого жилья так же ценны, как и усилия маркетологов. И работают не только в Москве и Петербурге, но и во всех остальных регионах большой страны.

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