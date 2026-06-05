На страже воздуха, леса и всей природы: Челябинский природоохранный прокурор о штрафах, компенсации рыбами и сносе построек на Тургояке

Челябинский природоохранный прокурор Денис Баглаев Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Мир вокруг нас нуждается в заботе и внимании. К сожалению, не все люди и руководители предприятий это понимают. Нарушители вырубают леса, загрязняют леса и даже застраивают озера. Если и вы задумаете перейти на темную сторону, не стоит забывать о наказании за экологические нарушения.

О них и поговорили с Челябинским природоохранным прокурором Денисом Баглаевым накануне Всемирного дня окружающей среды.

Чем занимается природоохранная прокуратура?

Денис Баглаев 20 лет посвятил службе в органах прокуратуры. Начинал с должности старшего следователя прокуратуры Верхнеуральского района, потом был следователем, помощником и старшим помощником прокурора Ленинского района Магнитогорска. А с 2013 года был заместителем Магнитогорского природоохранного прокурора. В конце 2024 года его назначили Челябинским природоохранным прокурором.

Чего только не было в его практике за годы службы. Но начали мы разговор с очевидного, но очень важного вопроса: чем же занимается природоохранная прокуратура?

– Есть распространенное предположение, что мы занимаемся всеми вопросами, связанными с охранной окружающей среды. Но это не так. Челябинская и Магнитогорская природоохранные прокуратуры прежде всего предназначены для осуществления надзора в сферах исполнения законодательства об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и промышленной безопасности при осуществлении деятельности крупных предприятий в металлургии, машиностроении и металлообработке, добыче полезных ископаемых, а также в сельском хозяйстве. Безусловно, этот перечень не исчерпывающий, – объясняет Денис Баглаев.

Денис Баглаев Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Особое внимание ведомство уделяет вопросам бережного использования природных ресурсов нашего края, защите лесов и особо охраняемых природных территорий.

За год Челябинская природоохранная прокуратура проводит около 70 проверок: часть из них плановая, а часть – по обращениям людей. Раньше одной из важнейших задач было пресечение незаконного использования компонентов окружающей среды. А в последние годы появилось еще одно приоритетное направление – привлечение ответственных лиц к выполнению компенсационных мероприятий в таких случаях.

– Подобная корректировка позволила добиться определенных результатов в преодолении накопившихся проблем в сфере самовольной застройки и использования берегов особо охраняемых природных территорий. Благодаря предпринятым прокуратурой мерам в регионе удалось сформировать положительную судебную практику и добиться вынесения судами решений о сносе 70 незаконно размещенных объектов, – рассказывает Челябинский природоохранный прокурор.

Незаконные постройки на реке Юрюзань. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Конечно же, эта работа продолжается и сейчас. В апреле этого года природоохранный прокурор направил в Миасский суд очередное исковое заявление о сносе размещенной на берегу Тургояка постройки, у которой по документам нет хозяина.

Сейчас в судах находятся иски на 500 млн рублей – это ущерб, причиненный окружающей среде в результате незаконного использования полезных ископаемых.

Но компенсация – это не только деньги. Например, прокуратура обратилась к компании, которая строила велопешеходный вантовый мост в Челябинске. Теперь предприятие выпустит в реки области несколько тысяч мальков сазана и белого амура.

«Запретили его работу через суд»

Конечно, нарушители зачастую получают не только предупреждения и требования компенсировать причиненный природе вред. Зачастую компании платят крупные штрафы. Например, недавно Росприроднадзор оштрафовал на 800 тысяч рублей за экологические нарушения «Бакальское рудоуправление».

Но Челябинский природоохранный прокурор признается, что наиболее эффективна работа по взысканию причиненного вреда или принудительное восстановление того, чему был нанесен ущерб.

А иногда такие меры работают в совокупности. Например, «Полигон ТБО» за нарушение сразу нескольких административных законов оштрафовали на 400 тысяч рублей. Но помимо этого суд принял решение принудить полигон к рекультивации 62 га земли, которые уже вывели из эксплуатации.

Чтобы добиваться таких результатов, природоохранная прокуратура часто сотрудничает с другими ведомствами. Постоянная работа ведется с министерством экологии региона.

– Мы совместно провели проверку предприятия «Промышленная пирометаллургия». Несколько лет жители Златоуста сообщали о загрязнения атмосферы. Как оказалось, предприятие осуществляло деятельность с нарушением требований законодательства об охране окружающей среды. В результате принятых прокуратурой мер был рассчитан и взыскан в судебном порядке ущерб, связанный с негативным воздействием на атмосферный воздух, на сумму более одного млн рублей. Также, в связи с непринятием предприятием мер к устранению всех нарушений, его деятельность была запрещена в судебном порядке, – рассказывает Денис Баглаев.

Если у вас есть сведения о нарушении законодательства об охране окружающей среды, можно обратиться в Челябинскую природоохранную прокуратуру лично. Ежедневно прием граждан проводят прокурор и его заместитель. Можно отправить сообщение на электронную почту chel49@74.mailop.ru.

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