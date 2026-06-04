В зоне для читателей можно полистать и свежий номер «Комсомолки»! Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

Начинается пора отпусков и сотни челябинцев отправляются в турпоездки. Традиционно популярным способом добраться к местам отдыха является железная дорога. Для путешественников на челябинском вокзале прошла акция Челябинской областной универсальной научной библиотеки «Книжный экспресс "Лето"».

Фото: Полина Япишина / ЧОУНБ

Фото: Полина Япишина / ЧОУНБ

В просторном холле вокзала разместили игровую зону, где все желающие смогли посмотреть кукольный спектакль и заняться созданием оригинальных закладок для книг и иллюстраций к сказкам, а также блеснуть своими знаниями о любимых книгах и их героях в литературной викторине.

Фото: Полина Япишина / ЧОУНБ

Фото: Полина Япишина / ЧОУНБ

Также на вокзале открылась уютная зона для чтения с буккроссингом. Книги оттуда пассажиры поездов смогут взять в дорогу бесплатно — но, желательно, при условии, что оставят на полке какое-то другое издание.

Можно осмотреть и вернисаж картин местных художников. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

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