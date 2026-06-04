Фото: Дмитрий Медведев/max.ru

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев 4 июня прибыл в Челябинск. Он провел совещание, посвященное ценообразованию на продукцию военного назначения, а также посетил НПО «Электромашина».

Бывший президент России вручил всему коллективу предприятия Орден Почета. Награду он в торжественной обстановке, в присутствии работников прикрепил на знамя.

Дмитрий Медведев в Челябинске и вручил орден оборонному предприятию

Дмитрий Медведев выразил сотрудникам «Электромашины» благодарность за работу.

— Это самоотверженный труд, он очень нужен нашей стране, и я уверен, что вы и дальше будете своим трудом служить нашему Отечеству, — заявил Дмитрий Медведев.

После поздравительной речи замглавы Совбеза прочитал челябинцам небольшую лекцию на тему внешнеполитических реалий.

— В дальнейшем ваши усилия потребуются, — заверил Дмитрий Медведев. — Вот посмотрите, что творится в мире и что говорят западные политики, что говорят люди, которые занимаются аналогичными функциями за границей! Вот буквально вчера, по-моему, госсекретарь Соединенных Штатов Америки сказал: «Вы все должны понимать, мы помогаем не России, а мы помогаем Украине. Мы вводим санкции не в отношении Украины, а в отношении России». И это позиция той страны, которая относительно спокойно сейчас себя ведет. Это значит что? Это значит, что они и дальше будут вкладывать деньги в оборонный комплекс наших противников. Раз это так, нам придется на это отвечать.

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