Волосы + лето: инструкция по выживанию в период отпусков

Фото: клиника «Еллеон»

Лето — пора отпусков в жарких странах, на дачах или в лесу у озера с палатками. Это время года дарит людям отдых, но становится тяжелым периодом для волос. Пока вы старательно защищаете лицо и плечи кремом с SPF, кожа головы остается беззащитной под палящим солнцем, что запускает в волосяных фолликулах опасные процессы. А частое мытье головы в жару, призванное подарить ощущение свежести, может парадоксальным образом привести к воспалению и выпадению волос.

Так как же сохранить густую шевелюру? Как часто и чем именно нужно мыть голову летом, чтобы не навредить? Ответы на эти и другие вопросы нам дала врач-трихолог Яковлева Полина Анатольевна.

Фото: клиника «Еллеон»

Полина Анатольевна, мы привыкли защищать от солнца кожу лица и тела, но часто забываем про кожу головы. Как именно УФ-излучение вредит волосам? К каким последствиям это может привести?

— УФ-излучение – агрессивный физический фактор, способствующий запуску окислительного стресса и повреждения ДНК клеток. В результате происходит разрушение кератина (белок волоса) и липидов, что ослабляет корень волоса. Также разрушаются коллаген и эластин (белки упругости), повреждаются клетки эпидермиса и нарушается барьерная функция, из-за чего кожа стремительно теряет влагу. В итоге волосы становятся сухими, ломкими, секутся, а на коже головы появляются ожоги, пигментные пятна. Чтобы этого избежать, следует носить светлые и свободные головные уборы и использовать специальные средства с SPF, которые наносятся на пробор или по линии роста волос. Также лучше стараться не купаться в море или бассейне без последующего ополаскивания волос в пресной воде.

Но летом мы много купаемся и в море, и в бассейне. Почему это вредно для волос и кожи головы?

— Соль из морской воды вытягивает влагу из кожи и волос, пересушивая их, разрыхляет кутикулу волоса, делает его пористым и ломким, а так же кристаллы соли механически травмируют кутикулу, вызывая тусклость

Хлор же агрессивно вымывает межклеточные липиды (церамиды), которые «скрепляют» клетки кожи как цемент. Еще повреждает кератин: проникает в структуру волоса, разрушает белковые связи и защитную жировую пленку, а также - нарушает pH-баланс, что ведет к воспалению кожи

Как часто нужно мыть голову летом? Правда ли, что более частое мытье может быть полезно для предотвращения воспаления? На какие компоненты в шампунях стоит обращать внимание, а каких — избегать?

— Главное правило любого сезона: мойте голову по мере загрязнения — так часто, как нужно именно вам, ориентируйтесь на состояние кожи головы.

Если кожа головы склонна к жирности, летом стоит мыть ее чаще. Так вы смоете пот, грязь и себум, лишив грибок Malassezia (который при избыточном размножении может привести к себорейному дерматиту) питательной среды и предотвратите воспаление. Но важно правильно подобрать шампунь, при частом мытье не переусердствуйте с агрессивными моющими компонентами. Для оптимального ухода за кожей головы полезно чередовать разные типы шампуней. Используйте поочередно мягкие средства (с мягкими ПАВ, такими как кокосульфат натрия) и те, что обеспечивают более глубокое очищение (с SLES). В нашей клинике «Еллеон» мы проводим полную диагностику вашей кожи головы и можем подобрать подходящий именно вам уход.

Жара провоцирует избыточное потоотделение. Как это связано с риском развития воспаления и как подобные состояния влияют на густоту волос?

— Летом усиливается не только потоотделение, но и выделение кожного сала. В теплой и влажной среде активно размножается грибок Malassezia (обитатель кожи головы), который расщепляет кожное сало на жирные кислоты, обладающие раздражающим действием. В результате возникают воспалительные процессы, сопровождающиеся зудом и покраснением. Наличие длительного воспалительного процесса в коже может стать причиной усиления потери волос.

Обезвоживание организма — частая летняя проблема. Как недостаток воды сказывается на качестве волос?

— При длительном обезвоживании организм начинает перераспределять влагу в пользу жизненно важных органов. В результате кровеносные сосуды, питающие волосяные фолликулы, сужаются, что ослабляет приток крови к луковицам. Нарушаются обменные процессы в фолликулах, ухудшается доставка кислорода и питательных веществ. В результате волосы становятся сухими, ломкими, хрупкими, выглядят тусклыми, замедляется их рост.

Давайте перейдем к защите. Насколько эффективны головные уборы? Из каких материалов лучше выбирать шляпы и кепки для реальной защиты от солнца?

— Ношение головных уборов – прекрасная защита кожи головы и волос, но следует выбирать свободные изделия (шляпки, кепки) из натуральных тканей: плотный светлый хлопок, лен. Они хорошо поглощают УФ-лучи, дышащие.

Наверняка кожа головы у мужчин, женщин и детей различается по чувствительности к солнцу. Или это не так и все зависит от типа кожи головы?

— Чувствительность кожи к солнцу больше определяется фототипом, типом (сухая, жирная) кожи, а не половой принадлежностью. Дети требуют особого внимания: их кожа гораздо тоньше, чем у взрослых, барьерная функция незрелая, а собственная защита от УФ-лучей практически отсутствует.

В нашей клинике «Еллеон» подбор лечебных процедур определяется диагнозом, состоянием кожи. В нашем центре мы используем самые современные и эффективные методики омоложения и оздоровления кожи. Мы разделили их на два направления, чтобы вы могли выбрать то, что подходит именно вам:

Аппаратные процедуры (без уколов):

- Фонофорез: введение полезных веществ в глубокие слои кожи с помощью ультразвука. Это помогает активным компонентам работать эффективнее.

- Микротоковая терапия: мягкое воздействие током низкой частоты для подтяжки лица, улучшения цвета кожи и снятия отёчности.

- LED-терапия (фотодинамика): лечение светом разных цветов. Стимулирует выработку коллагена, борется с воспалениями и ускоряет обновление клеток.

Инъекционные методики (для быстрого результата):

- PRP-терапия («вампирский лифтинг»): инъекции вашей собственной плазмы крови, обогащенной тромбоцитами. Это запускает естественные процессы регенерации и омоложения изнутри.

- Мезотерапия: введение под кожу специальных «коктейлей» из витаминов и гиалуроновой кислоты для глубокого увлажнения и питания.

В какой момент домашний уход уже не справляется и нужно обращаться к специалисту? Какие методы диагностики вы используете для оценки состояния кожи головы и волос?

— В случае если вы заметили усиление выпадения волос, попытались самостоятельно с ним справиться, но оно продолжается уже 3 и более месяцев – пора к трихологу. Наличие зуда, болезненности кожи головы, шелушения, перхоти, повышенной жирности кожи головы – все это является причиной для обращения к специалисту. Для диагностики состояния кожи головы и волос в нашей клинике используется трихоскопия. Это осмотр кожи головы с помощью специальных аппаратов под увеличением.

И главный вопрос: можно ли с помощью правильного ухода и процедур у трихолога летом гарантировать, что осенью волосы не будут выпадать, или мы можем лишь минимизировать потери?

Нельзя гарантировать отсутствия усиления выпадения волос в осенний период, поскольку этот процесс физиологичен. Но подбор правильного домашнего ухода и профессиональных процедур у трихолога в силах значительно минимизировать утраты. Для консультации и подбора процедур конкретно под ваш случай обращайтесь в нашу клинику «Еллеон» по телефону +7 (351) 217-03-03.

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