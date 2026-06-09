Спектакль «Вслух» создали всего за пять дней Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Зрители стали частью представления, побывали на врачебном приеме у Чехова и узнали, как Пушкин спорит сам с собой. В обычно тихих залах челябинской Публичной библиотеки зазвучала живая музыка, а книжные стеллажи стали частью огромной сцены. Все это стало возможно благодаря лаборатории Всероссийского фестиваля инклюзивного театра «Мечтай».

Фото: Андрей БУЗИН

Как сообщает пресс-служба Открытого инклюзивного пространства «Наше место», над созданиям иммерсивного спектакля «Вслух» работали 40 человек – артисты с инвалидностью и без нее. Творческая команда актеров, танцоров и музыкантов собралась из разных российских регионов.

Фото: Андрей БУЗИН

Участники лаборатории заранее присылали видеозаявки, проходили прослушивания и тренинги. Но на рождение необычного спектакля потребовалось всего пять дней.

Фото: Андрей БУЗИН

Оценить результат смогли более 300 зрителей. В компании артистов они путешествовали по зданию библиотеки, встречаясь то с Владимиром Маяковским, то с Анной Ахматовой, то с «самым смелым» зайцем. Театральное действо сопровождалось танцами, а группа Funk Power исполняла живую музыку.

Фото: Дарья МАКСИМОВА

Фото: Дарья МАКСИМОВА

— Приходишь сюда уставший, а видишь ребят, которые улыбаются, и сам начинаешь улыбаться. Друг друга подпитываем энергией, и до самого вечера никакой усталости нет, — поделился впечатлениями саксофонист Максим Попов.

Фото: Дарья МАКСИМОВА

Фото: Дарья МАКСИМОВА

Участник лаборатории Даниил Плющаков признался, что сомневался, присоединится ли в этом году к фестивалю. Но все сомнения рассеялись, когда стало известно, что театральной площадкой станет Публичная библиотека.

Фото: Дарья МАКСИМОВА

Фото: Дарья МАКСИМОВА

— Когда мы зашли в здание, снова увидел ее красоту, — объяснил Даниил Плющаков. — Я в нее влюбился ещё тогда, когда участвовал в Есенинских чтениях. И вот мы заходим, я говорю: «Все, красота! А здесь нет сцены, да? Но это не проблема. Здесь книги, здесь люди. Главное не сцена, главное люди и главная атмосфера».

Фото: Дарья МАКСИМОВА

Фото: Дарья МАКСИМОВА

Фото: Дарья МАКСИМОВА

Фото: Дарья МАКСИМОВА

Фото: Дарья МАКСИМОВА

Фото: Дарья МАКСИМОВА

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