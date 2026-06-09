«Мальчик плакал, а она кричала, что ненавидит его»: мама особенных детей пожаловалась Гордону на шкодливую соседку, но теперь ее саму проверяет Следком

Надежда и Марина обвиняют друг друга в своих бедах. Кадр с видео: шоу "Мужское/Женское" / 1tv.ru

Надежда одна воспитывает двоих сыновей с особенными диагнозами. А соседка по коммунальной квартире пишет на маму-одиночку заявления в полицию, обвиняет в нападениях и мелких пакостях. На первый взгляд в этой истории все очевидно – женщина терроризирует семью и не дает ей спокойно жить. С такой позицией Надежда и обратилась на шоу «Мужское/Женское». Ожидала ли она, что на шоу вскроется страшная тайна?

«Жить там невозможно»

– Я устала от того, что соседка по коммунальной квартире постоянно учиняет мне препятствия. Не пускает меня в мое жилье, намерено меняет замки на входной двери, пишет заявления, – начинает свой рассказ Надежда из поселка под Челябинском.

Надежда и Марина делят одну квартиру на двоих: у первой – две комнаты, у второй – одна. При этом Надежда признается, что бывает там крайне редко – вместе с сыновьями она живет в другом месте, в своей трехкомнатной квартире. Но иногда приходит, чтобы контролировать ремонт.

– Я приняла решения, что до 18-летия детей комнаты будут закрытыми. Жить там невозможно из-за нее, – добавляет Надежда.

При этом Марина выросла в этой квартире. Ведь раньше она не была коммунальной – в трех просторных комнатах жили Марина, ее мама, отчим и сводный брат Андрей. После того, как родителей не стало, именно мужчине досталась большая часть квартиры – суд разделил между ними комнаты разных размеров в зависимости от долей в жилье.

По словам Надежды, Андрей попросту подарил ей обе комнаты. При этом он для нее абсолютно чужой человек. Связывает их его жена, которая работает в интернате, где обучаются дети Надежды.

– У меня двойняшки, им по 12 лет. Они родились на очень раннем сроке, у них легкая умственная отсталость, – не скрывает Надежда. – Брат предлагал Марине выкупить его комнаты за 600 тысяч рублей, она отказалась. Ей предложили купить полуторку вместо ее 14 метровой комнаты, она отказалась.

Надежда. Кадр с видео: шоу "Мужское/Женское" / 1tv.ru

«Пришел участковый с кипой заявлений»

Правда, у самой Марины совсем другая версия. Она признается, что вынуждена заклеивать дверцы шкафов, чтобы соседка не топталась по ее вещам.

– Из холодильника начали исчезать продукты: облепиховое масло, фрукты, яйца. Как только Надежда появилась в моей жизни, моя жизнь превратилась в ад, а тонометр стал моим лучшим другом, – жалуется на новую соседку Марина.

Надежда на это лишь улыбается и кивает головой – заверяет, что продукты она не воровала. Но не скрывает, что в знает об этих обвинениях, ведь было написано заявление в полицию. И это далеко не единственная жалоба. Марина уже шесть раз снимала побои, а на Надежду составляли протоколы о мелком хулиганстве. Пиком скандала стала расписанная входная дверь в квартиру.

– Первый раз она фекалиями дверь расписала ночью. А потом – машинным маслом, – возмущается Марина.

Марина и холодильник, из которого куда-то исчезают продукты. Кадр с видео: шоу "Мужское/Женское" / 1tv.ru

Но Надежда все отрицает. Доказательств ни у одной из женщин нет. Может быть, это могла сделать сама Марина? Так думают и некоторые соседи. Одна из них Ксения призналась, что Марина уже пять лет терроризирует ее.

– Марина Дмитриевна постоянно вызывает полицию на меня и моего молодого человека. Как-то ко мне пришел участковый и достал много заявлений, в каждом разное: у меня блатхата, каждый день ходят разные мужчины, а еще у меня якобы есть маленький ребенок, которого я отдала на попечение родителям – а я похоронила своих родителей, ребенка бог пока не дал! Откуда это взялось, я не знаю. После этого ко мне приезжала девушка с ПДН искать детские вещи, – со слезами вспоминает Ксения.

– Я этого не делала, такого не говорила! – возмущается в ответ Марина.

Кадр с видео: шоу "Мужское/Женское" / 1tv.ru

«Я уже не первый год кодируюсь»

Но тогда появляется разумный вопрос: почему Надежда терпит весь этот ад, если у нее уже есть трехкомнатная квартира. Именно там она живет вместе с детьми. Интересно, что это тоже бывшая коммуналка.

– Первая комната куплена за материнский капитал, вторая – за то, что я отказалась от доли в родительской квартире, а третью – выкупила за 330 тысяч, в ней никто не проживал при мне, – рассказывает Надежда.

Интересно, что родители купили ей комнату, чтобы не отдавать деньги на руки. По словам Надежды, мама боялась, что дочь их попросту пропьет. При этом сама заверяет – теперь она в себе уверена, сейчас она закодирована:

– Я уже не первый год кодируюсь. За год пока я не пью, у меня есть цели-задачи: выкупить комнату, накопить денег. После окончания кодировки я месяца полтора-два…

– Когда вы фестивалите два месяца, можете поднять руку на детей? – неожиданно задает вопрос ведущий шоу Александр Гордон.

– Я стала поднимать руку, только когда мадам стала писать всякие заявления, – отвечает Надежда.

– А как вообще можно бить детей с таким диагнозом? Вообще любых детей! – в ужасе восклицает Юлия Барановская.

– На нервной почве…

– Может хватит себя оправдывать нервной почвой? Если вы не справляетесь с этими детьми, откажитесь от них, – настаивает Барановская.

– Почему я должна отказываться от них?

– Потому что таких детей бить нельзя! Бухать с такими детьми нельзя!

Да и односельчане рассказывают, что Надежда поднимала руку на сыновей еще задолго до знакомства с Мариной.

– Она сначала купила себе одну комнату, потом начала отжимать оставшиеся. Но это не наши дела. Но нас волнует то, что она пьет по-черному. Как-то она пришла в магазин и начала просить пиво, чтобы опохмелиться. И так раз, два, а на третий мы сказали, что она уже пьяная, нужно успокоиться и идти домой, чтобы забирать детей с интерната. Она начала материться, а потом пришла с детьми и сказала: «Если не дашь пиво, я буду их бить». Я удивилась, а она им со всему размаху…, хлестала, не знаю как. Один улетел к холодильнику, сидел и плакал. А она кричала, что ненавидит его, – рассказывает жительница поселка Елена Горняк.

Женщины утверждают, что мама учит своих особенных мальчиков плохому: кидать камни в маршрутку и царапать машины гвоздями. После такой характеристики соседки добавили: Надежду могли и нанять, чтобы она «отжала» долю в квартире у Марины. Правда, соперница ей попалась равная…

Официально

После выхода шоу Надеждой и ее детьми заинтересовался следственный комитет. СК Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». А председатель Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад по нему.

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