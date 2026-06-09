«Месяц спала рядом с телом дочери»: мама найденной в диване 5-летней девочки ответила за все в суде. Какое решение он вынес

Знакомые заверяют, что Эльвира любила и баловала дочь. Фото: Дарья Маркова, предоставлено КП-Челябинск.

Мама бережно прижимала к себе дочку, которая уже не дышала. А когда тело начало пахнуть, завернула ее в одеяло и убрала в диван. Так она прожила еще целый месяц, заливая свое горе алкоголем… Эта жуткая история произошла в Челябинске еще осенью прошлого года. И вот суд поставил точку в запутанном деле Эльвиры Загидуллиной.

– Суд признал ее виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности». Криминальный характер произошедшего не подтвердился, – рассказал источник КП-Челябинск.

Не удивительно, что суд прошел в закрытом режиме (как и избрание меры пресечения). Эльвиру Загидуллину приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. То есть она будет жить на свободе, но дважды в месяц нужно будет приходить в полицию. Также в это время ей запрещено переезжать.

При этом женщина проходила несколько психиатрических экспертиз, но специалисты решили не отправлять ее на принудительное лечение.

«Завернула в одеяло и месяц спала рядом»

3 ноября Челябинск и всю страну потрясла ужасная новость: в диване сданной в аренду квартиры нашли тело пятилетней девочки. На следующий день трясущуюся маму девочки задержали. Ей оказалась мастер маникюра Эльвира Загидуллина из Учалов.

Сначала подозревали, что она набросилась с ножом на дочь. Но позже эксперты отмели эту версию. Похоже Загидуллина была честна, когда рассказывала на первых допросах, как все произошло. Тогда даже у опытных силовиков по телу бежали мурашки.

Эльвира заверяет, что девочка утонула в ванной. И случилось это еще 6 октября, почти за месяц до того, как ее нашли. По словам мамы, первые три дня крошка так и пролежала в воде, но потом появился неприятный запах, и она ее вытащила. Только представьте, мать перенесла дочку на диван и спала рядом с ней.

Но запах становился все сильнее – так жить было невозможно. Тогда мама упаковала ее в пакеты и завернула в одеяло. А чтобы заглушить муки совести (если они все же были) и боль, она каждый день пила, рассказывает источник КП-Челябинск.

Кто знает, сколько бы продолжался этот ужас. Но 2 ноября Загидуллиной написала хозяйка квартиры и попросила съехать. Тогда Эльвира уехала в Учалы и продолжила пить там. Тело дочери она оставила в диване, где его и нашла уборщица.

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