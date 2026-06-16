У пациентки ничего не болело, просто округлившийся живот не «уходил» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске онкологи избавили пациентку от гигантской опухоли. Новообразование весило целых восемь килограммов.

35-летняя женщина недавно стала мамой. Она восстанавливалась после родов и не жаловалась на здоровье — ни непонятной боли, ни дискомфорта не было. Смущала лишь одна странность: живот никак не уменьшался, будто женщина все еще была беременна.

Озадаченная горожанка обратилась за помощью к врачам. Сделали УЗИ и компьютерную томографию. Результат оказался пугающим: в животе у женщины обнаружилась 40-сантиметровая опухоль. Огромное новообразование теснило внутренние органы, сдвигая их влево.

Врачи Челябинского онкоцентра прооперировали пациентку: удалили опухоль, правую почку и часть диафрагмы.

Фото: Челябинский онкоцентр

Огромное новообразование исследовали в лаборатории. Оказалось, это липосаркома – злокачественная опухоль, растущая из жировой ткани.

— Практически все опухоли, в том числе злокачественные, на ранних стадиях не болят, — объяснил заместитель главврача по хирургической помощи онкоцентра Иван Гавришкин. — Болевой синдром появляется позднее, это признак того, что новообразование уже проросло в другие органы и структуры. По этой причине опухоли, расположенные в брюшной полости, часто обнаруживаются лишь на распространенных стадиях.

Медики отмечают, что пациентке повезло в том, что опухоль образовала только один узел, и ее удалось удалить целиком. Вдобавок женщина не стала откладывать визит в больницу до последнего и успела прийти к врачам до того, как новообразование стало неоперабельным – иногда липосаркомы разрастаются до чрезвычайных размеров в считаные месяцы.

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