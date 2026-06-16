Андрей Мелюх уже провел больше половины жизни в колонии. Фото: УСМИ СК России, скриншот из шоу «Цена любви с Юлианной Шаховой» / НТВ

Уже второй пожизненный срок получил «челябинский Раскольников» Андрей Мелюх. Мучитель бабушек провел в колонии больше 25 лет, а потом все же признался еще в шести нападениях на беззащитных пенсионерок, у которых и брать то было нечего. Почему суд принял такое решение и что руководило парнем, когда он пошел на страшные преступления? Вспоминаем историю маньяка с грустными глазами.

На него вышли через 25 лет

Приговоренные к пожизненному заключению нередко «вспоминают» о своих еще нераскрытых преступлениях, чтобы побывать на родине и в целом хоть как-то «развлечься» – хотя это и звучит ужасно. Но Андрей Мелюх оказался не таким. Следователи почти 25 лет бились над нападениями на шестерых женщин, четверо из которых не пережили встречи с преступником.

Вечером 28 июля 2001 года в подъезде нашли тело 77-летней женщины. Позже станет понятно, что напавший забрал с собой ее сумку. По горячим следам найти виновного не получилось, поэтому тогда дело приостановили. Но следователи-криминалисты продолжали работать над этим делом: восстановили маршруты и контакты тех, кто в тот момент был рядом. Когда изучили похожие дела, оказалось, что в то же время произошло еще пять нападений на пожилых женщин, которые не были раскрыты.

– Во всех эпизодах фигурировал мужчина в камуфляжном костюме и кепке. Злоумышленник действовал по одной схеме: нападал на престарелых женщин в подъездах, нанося удары строительным кирпичом, похищал у потерпевших сумки и скрывался, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

Челябинский маньяк Мелюх признался СК еще в шести нападениях на бабушек Источник: УСМИ СК России.

Когда картинка сложилась, в нападениях заподозрили Андрея Мелюха – ранее его уже приговорили к пожизненному лишению свободы за такие же преступления. Маньяка начали допрашивать, и он во всем признался. Он честно признался следователю, что нападал на бабушек, чтобы подзаработать и получить удовольствие от того, что он творил. Парень случайно выбирал пожилых женщин на рынках, у почты или в магазинах, а потом шел за ними до дома…

В итоге Мелюха обвинили еще в 8 преступлениях: разбое, покушении на убийства и убийствах. По совокупности преступлений его приговорили к пожизненному лишению свободы – теперь он точно не выйдет из колонии.

В суде Мелюх был в тюремной робе. Фото: объединенная пресс-служба судов Челябинской области.

Все началось в детстве?

В начале двухтысячных Андрей Мелюх запугал челябинских пенсионеров. Тогда же его прозвали «Кирпичным маньяком», «Южноуральским Раскольниковым» и «Невидимкой». И все это – про молодого парнишку, который смотрел с телеэкранов грустными глазами и, как заведенный, повторял: «Мне были нужны деньги».

Фото из материалов уголовного дела.

В детстве Андрею пришлось непросто. Папа дома почти не бывал, он получал один срок за другим. А мама пытались залить горе алкоголем. Мальчишка и его сестренка не могли жить в такой семье, поэтому их забрали в интернат. Там они окончили 9 классов и получили образование. Спустя годы в одном письме из колонии Мелюх гордо напишет свою профессию: «художник».

Но в 90-х годах этой профессией было особо не заработать. Поэтому мальчишка переехал из Читы в Челябинск и поступил в ПТУ на столяра-плотника. Правда, учебу он вскоре бросил.

А по городу начала «гулять» ориентировка на Мелюха. Молодой сильный парень вырвал сумку у беззащитной бабушки и хотел сбежать с добычей: двумя газетами, шариковой ручкой, почтовым конвертом и 2 644 рублями. Женщину тогда спасло то, что она подняла крик. А будущего серийного убийцу на первый раз пожалели – до суда его оставили под подпиской о невыезде, он даже попробовал сбежать. Но в 1997 году его все же отправили за решетку. Это был первый срок, который он отбывал до 2000 года.

Фото из материалов уголовного дела.

А уже летом следующего года в Челябинске парень в камуфляжной куртке начал налетать на бабушек в их же подъездах. Он брал кирпич, нападал, а потом забирал последние деньги. Один раз в украденной старенькой котомке оказалось всего 50 рублей и фрукты…

Грабитель и убийца орудовал в Советском и Центральном районах Челябинска. К концу года от его рук пострадали 11 пожилых женщин, семь из них погибли, а теперь мы знаем, что к тому времени жертв было на шесть больше.

Но тревогу забили лишь в январе 2002 года. Тогда милиционеры начали патрулировать улицы, а пенсионеров просили не выходить из дома без особой надобности.

– Нападения, совершаемые на стариков, старушек, людей престарелого возраста совершают не просто преступники, а нелюди, отморозки, откровенные звери в человеческом обличии, – сказал тогда журналистам начальник УВД Челябинска Виктор Лесняк.

Поймали Мелюха в феврале 2002 года, когда он выбегал из подъезда с очередной «добычей», выхваченной из ослабших пальцев пожилой женщины. К тому времени насчитывалось уже 10 убитых бабушек и столько же пострадавших (теперь мы знаем, что их было больше). Сначала Мелюх признался почти во всех случаях нападения, про что-то рассказал даже сам, но потом дал заднюю. Хитрый бандит согласился с обвинениями только по двум случаям: когда его взяли с поличным и когда его опознала пострадавшая. Но из тюрьмы он писал письма, где во всем признавался, но заверял, что убивать-то никого не хотел.

Фото из материалов уголовного дела.

Когда Мелюха поймали, ему было 25 лет. Убийца жил вместе с женщиной и ее детьми в небольшом селе. Он убеждал, что нападал на бабушек именно ради ребятишек, ведь их нужно было чем-то кормить. Правда, украденные у старушек продукты он всегда выбрасывал, себе оставлял только деньги.

Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества, которого у него и не было. Выжившим пенсионеркам он должен был выплатить почти 600 тысяч рублей. Почти 25 лет он провел в исправительной колонии особого режима для отбывающих пожизненное заключение «Черный дельфин». Наверняка, после суда его этапируют обратно.

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