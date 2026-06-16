«Молись! Я решаю, будете ли вы жить»: молодая мама попала в больницу после встречи с бывшим мужем. В чем она его обвиняет

Дарья пострадала от рук бывшего мужа и попала в больницу. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Жизнь красавицы Дарьи превратилась в настоящий ад после развода. Спустя долгое время мама двоих детей прервала молчание и рассказала о постоянных побоях, угрозах и ограничениях. Но кричать о помощи она начала после роковой ночи, когда бывший супруг пришел к ней с ломом на перевес…

31-летняя Дарья называет себя мамой-одиночкой. Вместе с двумя сыновьями она живет в частном доме, который построила с бывшим мужем. Записан он как раз на экс-супруга и его маму, которая помогала молодой семье финансово.

В этом доме ночью 10 июня все и произошло. Около полуночи, когда Даша и дети уже спали, к ним заявился бывший глава семейства. Жутким видео пострадавшая женщина поделилась в своих социальных сетях. Из-за жестокости и обилия мата (в основном от мужчины) мы не можем показать эти кадры. На первых секундах жуткой записи видно, как мужчина упорно пытается открыть стеклянную дверь ломом. Даша в это время кричит старшему сыну, чтобы он звонил в полицию и бабушке – ее маме. Она примчалась спасать детей первой.

– Приехала моя мама, которая проживает на соседней улице. Она упала после удара, он схватил ее за волосы и тащил по всему двору. При этом держал лом над ее головой и говорил: «Молись, сегодня я решаю, будете вы жить или нет», – пересказывает события той ночи Дарья.

В это время она пыталась защитить свою маму и в ужасе кричала. В доме истошно плакал их общий сын – совсем еще кроха. Но почему-то на лице у мужчины была счастливая улыбка… По словам Дарьи, пострадала она, ее мама и 10-летний сын, который заступался за них.

Через несколько дней Даша попала в больницу – оказалось, что после той встречи у нее остались не только синяки, но и сотрясение мозга. Теперь женщина проходит лечение и рассказывает о том, что произошло в своих социальных сетях.

– Я просто хочу, чтобы все это поскорее закончилось. Хочу домой к детям, – признается Даша.

По ее словам, бывший супруг в это время проводит время в баре, его защищают мама и сестра.

А Дарья похоже поняла, что пора во всем признаться и раскрыла то, что прятала годами: бывший муж над ней измывался долгое время.

– Такую цену я заплатила за счастливую семейную жизнь. Через три года совместной жизни, когда дом уже был построен и записан на его мать, когда я родила сына, он решил, что теперь он – царь и бог и может решать, как мне жить. Самое страшное, когда он трезвый, он прям божий одуванчик милый и хороший, любящий отец. Но, когда ему в рот попадает хоть капля алкоголя, у него начинает ехать кукуха и он самоутверждается за счет того, что бьет жену и детей, – рассказала в своем блоге Дарья.

Женщина признается, что терпела все это из-за любви и страха остаться с сыновьями на улице. Но теперь она хочет просто сбежать от него, чтобы выжить.

Конечно же, может возникнуть вопрос: почему молчала раньше? Дарья заверяет, что ей было стыдно признаться в том, как она живет. Ведь в соцсетях она транслировала красивую картинку: стильные фотосессии, успешная работа и счастливые фото с сыновьями.

Официально

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