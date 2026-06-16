Мужчина выпил и пошел на рыбалку, но домой уже не вернулся

Похоже мужчина рыбачил на мосту. Фото: пресс-служба Следственного комитета Курганской области.

Трагедией закончилась рыбалка для 53-летнего мужчины из Кургана. Его тело в реке Тобол в районе Малое Чаусово накануне нашли прохожие. Об этом сообщает медиахолдинг «Область 45» со ссылкой на Следственный комитет региона.

Мужчина отправился ловить рыбу вечером 14 июня. Следователи считают, что перед этим он выпил. К ночи он не вернулся домой. Тогда его и начали искать. На следующий день сотрудники поисково-спасательной службы достали его тело из реки Тобол. СК начал доследственную проверку, чтобы установить причины и обстоятельства гибели рыбака.

Следователи напомнили, что во время отдыха на воде важно соблюдать правила безопасного поведения и быть внимательными. Особенно это касается тех, кто отправился на речку или озеро с детьми.

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