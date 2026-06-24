«Студенты предлагают продукт, который тысячами идет в продажу»: Сергей Таскаев о микроэлектронике, кампусе и новых профессиях

Сергей Таскаев рассказал о востребованных специальностях в Челябинском госуниверситете. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Классическое образование всегда в тренде. Это то, что никогда не устареет и будет цениться на рынке труда. Тем не менее, даже такой университет должен сегодня меняться и следовать требованиям компаний и предприятий. Найти такой баланс всегда удавалось Челябинскому государственному университету. Вуз оказался в центе создания межуниверситетского кампуса мирового уровня, успешно развивает инженерное направление, выпускает специалистов на стыке наук и учит с умом пользоваться искусственным интеллектом. Что бережно хранит и что меняет кардинально классический вуз, в интервью КП-Челябинск рассказал ректор ЧелГУ, доктор физико-математических наук Сергей Таскаев.

Прорывные технологии рождаются на стыке наук

— Есть база, классика, но рынок сильно меняется. Также меняются и государственные акценты: сегодня это, например, поддержка IT-специалистов, инженеров робототехники. Как меняется Челябинский госуниверситет, исходя из этой ситуации?

— Огромным плюсом нашего университета является то, что он классический. Самое интересное, что этот тренд был заметен еще 15-20 лет назад. Уже тогда было ясно, что самые интересные направления подготовки будут связаны с пересечением таких направлений, как биология, информатика, физика, химия, математика и робототехника. На стыке совершенно разных направлений рождаются прорывные технологии, которые можно использовать в промышленности на сегодняшний день.

У нас в этом году открывается новое направление «Биоинженерия и биоинформатика». Она связана с исследованием живых систем, поиском различных методов работы с живыми системами, как микроскопическими, так и вирусными. Вирусы примерно в тысячу раз меньше, чем бактерии.

Мы живем в динамично развивающемся обществе, в котором есть тонкие взаимоотношения. Неожиданным результатом одной из конференций, которую юристы проводили вместе с медиками, стало открытие направления «Право в медицине». Симбиоз медиков и юристов — достаточно странный конгломерат. Но это направление пользуется большим спросом, потому что в медицине часто возникают конфликтные ситуации. Есть вопросы правоприменения действующего законодательства, его изменения, появляются высокотехнологичные виды помощи, появился искусственный интеллект в медицине, который работает как третье мнение. Если решение подсказал ИИ, кто в этом случае будет отвечать? Или, например, возьмем самолечение. Человек нашел в интернете методики лечения, кто будет виноват, если такой курс приведет к негативному результату? Автор нейросети или пользователь? Возникают вопросы права, о которых раньше даже не думали. И такое интересное направление подготовки у нас есть.

Абитуриентам стоит обратить внимание на специальности на стыке наук. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В международном праве начинает формироваться новая система взаимоотношений. Но есть надежные партнеры, с которыми мы контактируем многие годы, и они расположены в Азии и Африке. На факультете Евразии и Востока у нас создано новое направление, связанное с африканистикой и востоковедением, и оно находится в симбиозе с экономикой. То есть там не просто знакомят с особенностями региона, но и экономическими отношениями, особенностями ведения бизнеса на этих территориях. Вместе с этим изучается культурология, язык и все остальное. Такие специалисты для экспортных корпораций очень востребованы. Специалисты, которых мы выпускали на языковых факультетах, те, кто изучал языки стран Востока, стали настолько востребованы, что образовался дефицит. Дополняя студентов багажом, связанным с экономикой, с юриспруденцией, с особенностями международных взаимоотношений, мы получаем универсального специалиста, который может заниматься импортно-экспортными операциями в области, например, торговли.

К ИИ должен прилагаться ум

— На образование сильно влияет искусственный интеллект. Как вы к этому относитесь и используете ли в вузе?

— Сейчас идет, на мой взгляд, сильная переоценка искусственного интеллекта. Дурак с искусственным интеллектом все равно будет дураком. Какой интеллект ему не дай, если у него нет своего, ничего не получится. А если вы дадите искусственный интеллект специалисту, это умножит его способности многократно.

Это продвинутая поисковая система, причем с элементами анализа. Она может очень неплохо выполнять рутинные операции и делать большой объем работы, причем правильно. Это серьезно упрощает труд человека, который понимает, что он делает, и, обладая критическим мышлением, может оценить результаты работы искусственного интеллекта. В свое время большие надежды возлагались на Интернет. До этого Генри Форд пугал всех промышленной революцией. Говорили, что специалисты никому не будут нужны, потому что все заменит конвейер. Но не заменил.

Искусственный интеллект может стать помощником для человека с хорошей базой знаний. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Поэтому мне кажется, идет большой перегрев, переоценка искусственного интеллекта. Необходима базовая подготовка в определенной области, чтобы правильно судить о тех выводах, которые ему подсказывает искусственный интеллект. И в этом смысле роль фундаментального образования только возрастает. Вы должны обладать серьезной базой подготовки по фундаментальным дисциплинам: химия, физика, математика, биология, медицина. И только потом вы можете использовать искусственный интеллект как систему поиска и дополнения ваших идей.

Действительно, у искусственного интеллекта, благодаря большим вычислительным возможностям, есть гораздо более мощный потенциал, более мощные возможности исследовать огромный объем материала, который за последнее столетие собран наукой. Человек не может прочитать столько научной информации по какой-то конкретной теме, сколько может ИИ. Но он может не просто прочитать, он может еще и структурировать, найти какие-то тренды, на которые стоит обратить внимание. Но опять же это помощь только для человека, который обладает критическим мышлением и серьезным базовым образованием.

Студенческий город в центре Челябинска

— Еще пара лет, и вокруг главного корпуса ЧелГУ будет целый студенческий город. Что появление межуниверситетского кампуса мирового уровня даст вашим студентам?

— Кампус строится очень активно. В сентябре 2026 года откроются все здания общежитий. Но это не совсем общежития в привычном понимании. Это совершенно иная инфраструктура, современная, красивая, уютная, в принципе ломающая представление о том, что это такое общежитие. Мы встречались со студентами, кто проживает в первых двух зданиях, и на вопрос: «Может быть вам что-то не нравится, что-то поменять?» они говорят: «Если можно, сделайте так, чтобы у нас убирались не в восемь утра, а хотя бы часиков в девять, потому что в восемь мы пьем кофе, ходим в душ». В результате выдали им таблички, как в гостиницах с просьбой не беспокоить. И это в общежитии! Проанализировав цену и качество, выигрывают общежития кампуса. Если снимать квартиру, непонятно, какие условия, какие соседи и какой дом. Здесь шаговая доступность от университета, коворкинги, есть кладовки для хранения вещей. В скором времени появятся учебно-научные корпуса и большой модульный конгресс-центр, который можно перестраивать под мероприятия с разной аудиторией.

Студенты живут в условиях, больше напоминающих гостиничные. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Благодаря губернатору региону удалось войти в национальный проект «Молодежь и дети». Это будет точка притяжения для студентов, причем из других городов тоже, например, Кургана и Екатеринбурга. Уникальность нашего кампуса в том, что он находится практически в центре Челябинска. Из ближайших соседей, Казахстан очень внимательно смотрит, как развивается этот проект, потому что мы приграничный регион. Мы сейчас разрабатываем совместные программы, в Костанае у нас филиал, но на специализацию ребята переезжают в Челябинск, также проходят практику на предприятиях.

Студенты создают микроэлектронику и наноматериалы

— Как развивается собственная образовательная и научная база Челябинского госуниверситета?

— Проект кампуса в этом плане ускорил процесс объединения производства и образования. Мы долгие годы были достаточно далеко друг от друга. Эта система пропала с развалом Советского Союза. И вот спустя 30 лет у многих предприятий возникли идеи по созданию либо принципиально новой продукции, либо улучшению старой. Но сейчас мы находимся под санкциями и получать технологии из-за рубежа становится проблематично. Но те же самые вопросы могут решить университеты и научно-исследовательские институты. И здесь появилось окно возможностей. Многие предприятия это увидели и пошли навстречу.

Рядом с ЧелГУ развернулся студенческий городок. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Более того, предприятия, созданные молодыми людьми, более активны в этом отношении. Они понимают современные возможности университетов.

Приведу один из таких примеров. Мы в этом году расширили большой центр, который создали с группой компаний InSmart. Эта организация занимается выпуском микроэлектроники для интернета вещей. Это все, что касается умного дома: датчики, управление светом, климатом, ресурсами помещения, распознавания хозяев, или каких-то случайных лиц. Технологии разрабатываются и производятся в ЧелГУ. Соответственно, вся информация находится внутри страны, нельзя получить доступ к базе, отключить систему.

Студенты осваивают микроэлектронику для интернета вещей. Фото: пресс-служба ЧелГУ.

Центр открыт при поддержке губернатора, он выделил достаточно серьезные средства — более 20 миллионов рублей — на расширение инфраструктуры. В этом году мы открыли две лаборатории. Одну — в главном корпусе, другую — в отдельном помещении. Это маленький мини-завод по разработке и производству микроэлектроники. На сегодняшний день мы единственная образовательная организация на Южном Урале, которая может сама разрабатывать микроэлектронику, сама ее производить и фактически создавать новые виды бизнеса. Каждый проект студента, с которым он приходит в эту лабораторию, может стать отдельным продуктом, который будет продаваться, интегрироваться сотнями, тысячами и десятками тысяч изделий. И применение этим изделием уже есть. Высотка, которая достраивается сейчас рядом с «Комсомольской правдой» на Труда, полностью укомплектована оборудованием, разработанным специалистами этой компании, и в этом процессе также участвуют наши студенты.

В ЧелГУ открываются новые лаборатории и образовательные пространства. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Такая история еще 10 лет назад была практически невозможной, потому что система работала наоборот. Университет давал людей предприятиям, которые выпускали продукцию, не сильно контактируя с образовательными организациями. Сейчас же произошел разворот, и предприятия совместно с университетами создают новую историю. Таких историй в кампусе будет много, больше 40 различных лабораторий. Всего три направления. Первое — материаловедение. Это все, что связано с физикой, химией материалов, с экологией материалов. Второе — живые системы, медицина. Это все, что связано с вирусологией, микробиологией, медицинскими технологиями. Третье направление — это современная цифровая инженерия, то, что касается программирования роботов, разработки систем.

Мы работаем по всем трем направлениям. Причем в прошлом году у нас серьезно усилилось инженерное направление. Первые инженерные программы у нас появились около 15 лет назад на физическом факультете. Связаны они были с материаловедением, наноинженерией, технологиями материалов. Но серьезный прорыв случился в прошлом году, когда мы получили 300 миллионов рублей от Минпромторга на создание инжинирингового центра. Этот центр уже работает, есть первые мощные результаты. Примерно через три года этот центр очень серьезно увеличит оборот нашего университета. Он фактически поменяет его в направлении не просто классического, а технологического университета. Сегодня это вуз, который не только дает знания, а разрабатывает новые продукты и технологии, внедряет их и может реализовать.

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