Родители теперь не должны платить за детский сад: новая льгота для семей бойцов спецоперации появилась в Курганской области

Теперь за детский сад могут не платить семьи участников спецоперации Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Теперь за детский сад в Курганской области можно не платить. Такая льгота действует с 1 июня на семьи участников спецоперации. Такое решение принял губернатор Вадим Шумков по поручению президента России. Раньше на эту меру могли рассчитывать только те, чей папа погиб, исполняя свой воинский долг.

– Мы даже не мечтали об этом! На сэкономленные деньги можно будет покупать больше фруктов, соков, других вкусностей для детей. Можно будет съездить в город: сходить в цирк, погулять в парке и прокатиться на аттракционах, – делится эмоциями мама пятерых детей и супруга участника спецоперации Оксана.

У Оксаны двое ребятишек ходят в детский сад, так что экономия получится немаленькой. Да и другие меры поддержки помогают держать семейный бюджет в норме.

Это не единственная новая мера поддержка в Курганской области, которая заработала с 1 июня. Также был увеличен размер вознаграждения приемным родителям, которые воспитывают детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, диагноз которых выявили после того, как ребенка взяли в семью. Выплаты вырастут на 50% (в случае инвалидности) и 25% (в случае ОВЗ). Так эти выплаты приравняют к тем, которые получают семьи, берущие под опеку детей, диагнозы которых уже известны.

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