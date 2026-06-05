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Общество5 июня 2026 10:28

Родители теперь не должны платить за детский сад: новая льгота для семей бойцов спецоперации появилась в Курганской области

Губернатор Курганской области отменил плату за детсад для семей бойцов СВО
Дарья МАРКОВА
Теперь за детский сад могут не платить семьи участников спецоперации

Теперь за детский сад могут не платить семьи участников спецоперации

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Теперь за детский сад в Курганской области можно не платить. Такая льгота действует с 1 июня на семьи участников спецоперации. Такое решение принял губернатор Вадим Шумков по поручению президента России. Раньше на эту меру могли рассчитывать только те, чей папа погиб, исполняя свой воинский долг.

– Мы даже не мечтали об этом! На сэкономленные деньги можно будет покупать больше фруктов, соков, других вкусностей для детей. Можно будет съездить в город: сходить в цирк, погулять в парке и прокатиться на аттракционах, – делится эмоциями мама пятерых детей и супруга участника спецоперации Оксана.

У Оксаны двое ребятишек ходят в детский сад, так что экономия получится немаленькой. Да и другие меры поддержки помогают держать семейный бюджет в норме.

Это не единственная новая мера поддержка в Курганской области, которая заработала с 1 июня. Также был увеличен размер вознаграждения приемным родителям, которые воспитывают детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, диагноз которых выявили после того, как ребенка взяли в семью. Выплаты вырастут на 50% (в случае инвалидности) и 25% (в случае ОВЗ). Так эти выплаты приравняют к тем, которые получают семьи, берущие под опеку детей, диагнозы которых уже известны.

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