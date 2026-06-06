Инвестиции в регион на десятки миллиардов: Алексей Текслер подвел итоги ПМЭФ для Челябинской области

Алексей Текслер на ПМЭФ-2026 Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер подвел итоги работы делегации Челябинской области на Петербургском международном экономическом форуме, который завершается сегодня, 6 июня. Одним из ключевых достижений этой работы глава региона назвал подписание 20 инвестиционных соглашений, общая сумма которых — более 50 млрд рублей.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

— За этими цифрами — новые производства и более 1 300 рабочих мест для жителей Южного Урала. Речь идет о развитии важных направлений: промышленности, агропрома, транспортной логистики, спорта и цифровых сервисов для бизнеса и жителей области, — заявил Алексей Текслер.

Челябинская область вошла в топ-10 рейтинга инвестиционной привлекательности регионов РФ. Также форум дал обсудить широкий круг вопросов по развитию экономики с региональным акцентом, работе комиссии Госсовета по экономике и финансам, продвижению креативных индустрий, сотрудничеству Челябинской области с ключевыми внешними партнерами — прежде всего Казахстаном, Белоруссией, Китаем. Высокий интерес у участников ПМЭФ вызвал стенд региона с экспозицией «Симфония Челябинской области», объединившей промышленность, туризм и тему Челябинска как культурной столицы России 2027 года.

Алексей Текслер и Николай Цискаридзе на открытии павильона «Симфония Челябинской области». Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Отдельно Алексей Текслер прокомментировал выступление президента Владимира Путина и расставленные там акценты на искусственном интеллекте, автономных системах и платформенных решениях.

— Страна уверенно отвечает на глобальные вызовы, укрепляет экономический и технологический суверенитет, создает новые возможности для регионов. Для Челябинской области это особенно важно, — сказал губернатор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.