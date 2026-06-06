В забеге сегодня участвуют несколько сотен малышей. Многие приходят в оригинальных костюмчиках. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Во дворце спорта «Динамо» сегодня утром, 6 июня, был дан старт соревнованиям «Маленький чемпион» — самый масштабный праздник «Комсомольской правды» в Челябинске, где соревнуются самые юные жители нашего города.

Фото: КП-Челябинск.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

С приветственной речью обратилась директор челябинской «Комсомолки» Екатерина Парфенова:

— Кто-то пришел сегодня впервые, а кто-то приводит уже не первого ребенка. Для нас всегда радостно видеть вас и ваших деток! С Днем защиты детей, пусть все растут здоровенькими и умненькими! Пусть победит сильнейший!

Директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова открывает соревнования. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Первыми на старт вышли участники с 6 месяцев до года. Возможно, именно на этих дорожках кто-то сделает первый шаг к будущим победам. А всего сегодня в забегах поучаствуют шесть возрастных групп.

Соревнования открыл зажигательный номер театра танца «Выкрутасы». Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

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