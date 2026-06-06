Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Во дворце спорта «Динамо» сегодня утром, 6 июня, был дан старт соревнованиям «Маленький чемпион» — самый масштабный праздник «Комсомольской правды» в Челябинске, где соревнуются самые юные жители нашего города.
Фото: КП-Челябинск.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
С приветственной речью обратилась директор челябинской «Комсомолки» Екатерина Парфенова:
— Кто-то пришел сегодня впервые, а кто-то приводит уже не первого ребенка. Для нас всегда радостно видеть вас и ваших деток! С Днем защиты детей, пусть все растут здоровенькими и умненькими! Пусть победит сильнейший!
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Первыми на старт вышли участники с 6 месяцев до года. Возможно, именно на этих дорожках кто-то сделает первый шаг к будущим победам. А всего сегодня в забегах поучаствуют шесть возрастных групп.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
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