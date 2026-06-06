Джовани из египетского Асьюта и вправду похож на великого русского поэта — тоже африканца по происхождению. Фото: Никита Лисовский / ЮУрГУ

6 июня вся Россия отмечает день рождения Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка. В преддверии праздника журналисты Южно-Уральского государственного университета взяли интервью у студента вуза Джовани Джамиля. Поговорить с гостем из Египта они решили не просто так — Джовани обладает настолько яркой и узнаваемой внешностью, что его регулярно сравнивают с классиком русской литературы.

— Да, мне часто говорят о сходстве, — признается Джовани. — Наверное, дело в моих кудрявых волосах. Это до сих пор немного поражает, но в то же время радует. Раз я на него похож и многие люди мне об этом говорят, значит, теперь мне точно нужно прочитать его произведения.

Фото: Никита Лисовский / ЮУрГУ

Как выяснилось, стихотворений великого поэта его неожиданный двойник наизусть пока не знает — смог лишь назвать основные факты его биографии:

— Пушкин был знаменитым поэтом и писателем, родился в Москве и погиб в 37 лет... Самый известный роман — „Капитанская дочка".

Джовани родом из города Асьют. Россия стала для него первой зарубежной страной, ведь учиться здесь было давней мечтой молодого человека. До Челябинска он два года прожил в Москве. По словам студента, адаптироваться ему было несложно благодаря доброте местных жителей.

Даже языковой барьер не стал непреодолимой преградой: любовь к футболу помогала заводить друзей ещё тогда, когда он почти не говорил по-русски. Но пока этот фактор остается главной трудностью для египтянина.

— Меня удивляет, что, когда я говорю: „Мне тяжело учить русский“, люди отвечают: „Нам он тоже дается тяжело“. Я удивляюсь: „Как? Это же ваш родной язык, вам должно быть легко“. Мне всегда нравилось изучать новые языки, поэтому, конечно, русский язык сейчас в числе моих любимых предметов, — делится впечатлениями будущий инженер.

Джовани учится в ЮУрГУ на инженера. Фото: Никита Лисовский / ЮУрГУ

На вопрос о любимых местах в Челябинске Джовани отвечает скромно, отмечая центральную улицу Кирова как единственное хорошо изученное им место. После выпуска он планирует съездить домой в Египет, чтобы повидаться с семьей, а затем собирается вернуться и поступать в магистратуру, возможно, здесь, в Челябинске.

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