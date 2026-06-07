У хозяина ожог 60% тела, стена рухнула: газ взорвался в садовом доме в Кургане

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Курганской области.

Газ взорвался в дачном доме ранним утром воскресенья, 7 июня. ЧП произошло в СНТ «Зауралец» в Кургане. 61-летний хозяин дома серьезно пострадал и попал в реанимацию – у него ожоги 60% тела.

Насколько сильным был взрыв, можно понять по состоянию дома. У него полностью обрушилась стена, отпала штукатурка и провисла крыша.

Последствия взрыва ликвидировали сотрудники МЧС Курганской области. На месте работали 7 человек

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