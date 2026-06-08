Сбежала во время урагана: под Челябинском вторую неделю ищут оленя Единорожку

Приметы Единорожки: коричневый окрас, невысокий рост и один рог заметно меньше другого — отсюда и прозвище Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Шквалистый ветер, который обрушился на Челябинскую область в конце мая, сыграл злую шутку с обитателями фермы «Семь прудов» в поселке Красное Поле. Во время урагана в вольере открылись двери, и на волю вырвались сразу два оленя. Одного из них — белого красавца по кличке Саша Белый — удалось вернуть к вечеру того же дня. Его ловили три часа, в ход пошло даже снотворное. А вот его подругу, которую ласково называют Единорожка, до сих пор не нашли.

— Сегодня позвонили, сказали что видели оленишку за Елкино, напротив нас. Ищем пока не нашли, — сообщил на своей странице в соцсетях глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Севастьянов.

Приметы Единорожки: коричневый окрас, невысокий рост и один рог заметно меньше другого — отсюда и прозвище. В соцсетях появилась инструкция о том, как помочь вернуть животное обратно. Постарайтесь не шуметь и не пугать олениху, ее можно попробовать заманить комбикормом или закрыть на какой-нибудь территории.

Олениха — ручная, но поймать ее непросто. После нескольких дней на воле она стала осторожнее и быстрее. Владельцы фермы просят жителей окрестных поселков не пугаться, если они увидят необычное животное в лесу или даже на улице. А сразу же сообщить о ее местонахождении по телефону 8-963-079-10-10.

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