Обещал передать взятку 50 млн рублей, но все забрал себе: «решалу» Свиридова осудили по делу дорожной ОПГ за мошенничество

Суд отправил "решалу" в колонию за мошенничество. Фото: Валентина ВАГАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд поставил точку в истории челябинского «решалы» Александра Свиридова. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. 43-летний мужчина обманул на 50 млн бизнесмена, который хотел через него передать взятку.

В узких кругах Свиридов известен как человек, который мог свести нужных людей или провести переговоры. В 2021 году к нему обратился директор «УралДорСтроя» Нвер Колозян.

– Установлено, что директор «УралДорСтрой» решил дать взятку за покровительство возглавляемой им организации, а именно за заключение госконтрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Челябинской области, – рассказали в пресс-службе УФСБ Челябинской области.

На протяжении года Колозян переводил деньги Свиридову. Но его ждал сюрприз – у посредника не было нужных связей. Поэтому он и не собирался никому передавать эти деньги. Всего он «заработал» на этом деле 50 млн рублей.

– При этом Свиридов вводил директора фирмы в заблуждение относительно выполнения договоренностей, – отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд приговорил Александра Свиридова к 3,5 годам колонии общего режима. Также он заплатит штраф в размере 900 тысяч рублей.

Директора «УралДорСтроя» Нвера Колозяна ранее признали виновным в даче взятки и мошенничестве. Ему вынесли более суровый приговор: 6 лет колонии строгого режима и штраф в размере 40,5 млн рублей.

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