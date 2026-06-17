«Регулярно таких выявляем»: камеры ГАИ помогают вычислять злостных нарушителей на дорогах и ловить должников

В июне ГАИ обнаружила рекордсмена по сумме штрафов – он накопил за нарушения около 700 тысяч рублей. Фото: Архив "КП".

Сколько штрафов можно накопить, чтобы не заметить? У собственника грузового автомобиля Shacman получилось 552. На общую сумму около 700 тысяч рублей. За время эксплуатации грузовика камеры фиксировали нарушения одно за другим: превышение скорости, проезд на красный свет. Но владелец — юридическое лицо — не оплатил ничего из этого.

В начале июня инспекторы Госавтоинспекции Челябинской области задержали машину на дороге и пригласили на место приставов. На транспорт наложен арест. Теперь собственнику грузовика придется оплатить все штрафы в двойном размере, а также исполнительный сбор на менее чем 4,5 млн рублей. Наказание грозит и водителю-иностранцу. Выяснилось, что мужчина работал с нарушениями.

Анимационный видеоролик «Челлендж» Видео: пресс-служба ГАИ по Челябинской области.

Фото: пресс-служба ГАИ по Челябинской области.

— Имея действующие разрешительные документы на работу в Российской Федерации и национальное водительское удостоверение с необходимой категорией для управления грузовым транспортом, мужчина не имел права управлять коммерческим грузовым и пассажирским транспортом, — сообщили в пресс-службе ГАИ.

Большинство водителей оплачивают штрафы в двухмесячный срок, как того требует закон. Но есть и те, кто игнорирует требования. Их называют злостными нарушителями, и они искренне верят в свою безнаказанность.

— Сценарий простой: в один момент нарушителя остановят, оформят по статье 20.25 КоАП РФ и изымут транспортное средство до погашения долга, — комментирует Евгений Федоров, инспектор Отдела организации дорожно-патрульной службы Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

Как камеры вычисляют должников

Многие нарушители рассуждают просто: «Не заплачу — и забудут». В Госавтоинспекции такое заблуждение опровергают. На территории Челябинской области работают 604 комплекса автоматической фотофиксации. Они не только регистрируют нарушения, но и ищут автомобили с долгами.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Система действует без сбоев. Камера «узнает» машину должника — сигнал уходит ближайшему экипажу ДПС. Инспекторы останавливают авто из общего потока. Единая система «Паутина» позволяет отслеживать маршруты самых злостных нарушителей в реальном времени:

— Есть категория граждан, которые закрашивают номера, используют подложные знаки, приделывают лишнюю цифру, чтобы штрафы не приходили. Регулярно таких выявляем, — добавляет Евгений Федоров.

За подложные или видоизмененные номера (части 3 и 4 статьи 12.2 КоАП РФ) предусмотрен штраф и лишение права управления. Только в 2026 году по этой статье к административной ответственности привлечены десятки водителей.

Пьяный водитель

Нетрезвых водителей чаще всего вычисляют даже без помощи камер. Их инспекторы ДПС останавливают самостоятельно. За пять месяцев этого года на Южном Урале задержано более 4307 человек, управлявших транспортом в состоянии опьянения. За этот же период произошло 65 ДТП с участием пьяных водителей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция проводит рейды в выходные и праздничные дни. Особое внимание — местам массового отдыха: озерам, торговым центрам, ресторанам и барам. Жителей региона призывают сообщать в дежурную часть о фактах управления транспортом в нетрезвом виде. Достаточно назвать марку автомобиля, номер и направление движения. Сотрудники ГАИ быстро проверяют камеры и передают ориентировку постам.

Первое нарушение влечет административную ответственность. Повторное — уже уголовная статья 264.1 УК РФ. Наказание: штраф от 200 тысяч рублей, судимость, лишение свободы и конфискация транспортного средства. Даже если водитель не является собственником.

Трагедии, которых можно избежать

Особую тревогу вызывают водители, которые не имеют права управления. Чаще всего это несовершеннолетние или лица, ранее уже лишенные водительских удостоверений. И последствия у таких «заездов», обычно, трагические.

Фото: пресс-служба ГАИ по Челябинской области.

В конце мая в Златоусте 19-летняя водитель без права управления ТС села за руль Mercedes S 500. На изгибе дороги она не справилась с управлением, съехала с проезжей части и врезалась в дерево. От полученных травм девушка погибла на месте. Пассажиры 2005 года рождения были госпитализированы.

Другой случай — в Нязепетровском районе. 23-летний мужчина без права управления и водительского удостоверения категории «А» перевозил на мотоцикле «Урал» с коляской 13-летнего племянника. Выяснилось, что сначала за рулем был сам подросток, угнавший мотоцикл у деда. Дядя остановил его и, руководствуясь «благими намерениями», сел за руль сам. Но управлять мотоциклом с коляской он не умел. Увидев помеху, попытался уйти влево и врезался в опору ЛЭП. Сам мужчина отделался ушибами, а вот ребенок с тяжелыми травмами оказался в больнице.

Фото: пресс-служба ГАИ по Челябинской области.

В отношении дяди составлены протоколы сразу по нескольким – статьям 12.7 (управление ТС без права управления), 12.6 (отсутствие шлема), 12.3 (отсутствие документов), 12.1 (незарегистрированный транспорт) и 12.24 (причинение вреда здоровью). Собственник мотоцикла — дедушка подростка — привлечен по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Штраф — 30 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 151.2 УК РФ (склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий).

— За детей несут ответственность родители. Штраф — 30 тысяч рублей. Но мы просим подумать не о штрафе, а о жизни ребенка. В таких ДТП по области погибли три ребенка, которым не было 16 лет. До 16 лет законом запрещено управлять даже мопедом, — подчеркивает Евгений Федоров.

Что грозит неплательщику

Неуплата административного штрафа в установленный 60-дневный срок — не мелочь, а полноценное правонарушение по статье 20.25 КоАП РФ. Последствия: штраф в двукратном размере, арест до 15 суток либо обязательные работы. Плюс арест автомобиля — как в случае с грузовиком Shacman. Система фотофиксации и поиска должников работает без выходных, поэтому любой нарушитель будет остановлен.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Однако никакая система не заменит бдительности людей. Если вы вдруг стали свидетелем того, как за руль садится нетрезвый водитель, не оставайтесь равнодушными. О таком факте незамедлительно сообщайте в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону или ближайшему наряду полиции. Одно ваше сообщение может спасти чью-то жизнь:

— Соблюдайте правила дорожного движения сами — неукоснительно, всегда и везде. Только так, общими усилиями, мы сделаем дороги по-настоящему безопасными.

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