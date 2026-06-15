Улицы Челябинска после дождя превратились в реки Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Челябинцы с начала июня ни на день не расстаются с зонтами, ведь город находится под властью сильных проливных дождей. Всего за две недели на мегаполис обрушилось 120% месячной нормы осадков. 15 июня 2026 года горожане пережили еще один залповый ливень. Некоторые улицы Челябинска не справились с огромным потоком воды. Автомобили лавируют по импровизированному море как корабли, автобусы с трудом пробиваются через водяные потоки. Показываем, что происходит на улицах Челябинска после ливня 15 июня 2026 года и публикуем фото последствий потопа на челябинских дорогах.

Улицы Челябинска оказались затоплены после дождя 15 июня 2026 года

После очередного сильного дождя затоплены оказались сразу несколько ключевых магистралей Челябинска. Особо сильно пострадали Комсомольский проспект, улицы Братьев Кашириных и Молодогвардейцев, Университетская набережная, а также район улицы Труда и проспекта Победы. В отдельных местах вода поднималась настолько, что легковые автомобили застревали и пытались проехать, рискуя получить гидроудары двигателей. Не могли справиться с потоком и огромные автобусы. Из-за большого скопления воды на путях даже пришлось временно остановить движение трамваев на отдельных участках улицы Труда и проспекта Победы.

Фото: Александр Плотинский

– Ехала на машине и чувствовала себя, будто в лодке нахожусь. Можно было высунуть руку из окна и потрогать воду, – делится своими впечатлениями одна из читательниц КП-Челябинск.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

На борьбу с последствиями ливня и потопа вышли семь бригад МКУ «ЭВИС». Как рассказали в администрации Челябинска, сейчас работы идут на Комсомольском проспекте, улицах Валдайской, Братьев Кашириных, Красного Урала, Университетской набережной, Первой Пятилетки.

– После таких осадков ливневым сетям нужно время, чтобы принять всю воду. Она по нормативу должна уйти в течение часа. Специалисты очищают дождеприемные решетки, открываю люки, чтобы как можно быстрее увести воду в систему.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Почему Челябинск затопило после дождя 15 июня 2026

Власти Челябинска объясняют ситуацию сочетанием двух факторов – экстремального количества осадков и перегрузки ливневой канализации. Основная проблема заключается в том, что дождеприемные решетки быстро забиваются мусором, травой и уличными отходами, которые потоками воды смываются с тротуаров и газонов.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев во время аппаратного совещания 15 июня 2026 года объяснил, что во всех случаях затопления улиц причиной стало затягивание водоотводных решеток посторонними предметами.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Сильный дождь мешает и дорожникам – из-за постоянных осадков они не могут приступить к ремонту дорог.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото затопленных после дождя улиц в Челябинске 15 июня 2026

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Александр Плотинский

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Когда закончится дождь в Челябинске в июне 2026

За две недели июня в Челябинске выпало порядка 120% месячной нормы осадков.13 из 14 июньских дней были дождливыми. Метеорологи фиксируют значительное повышение воды в реках и не дают оптимистичных прогнозов на ближайшие дни. До конца 15 июня 2026 года по всей Челябинской области ожидаются сильные дожди и ливни, местами град. К слову, неблагоприятные гидрологические явления объявлены вплоть до 17 июня.

По данным Яндекс.Погоды, дождливая погода сохранится в Челябинске до конца июня. С 15 по 25 июня дождь будет идти каждый день.

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