Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Челябинцы с начала июня ни на день не расстаются с зонтами, ведь город находится под властью сильных проливных дождей. Всего за две недели на мегаполис обрушилось 120% месячной нормы осадков. 15 июня 2026 года горожане пережили еще один залповый ливень. Некоторые улицы Челябинска не справились с огромным потоком воды. Автомобили лавируют по импровизированному море как корабли, автобусы с трудом пробиваются через водяные потоки. Показываем, что происходит на улицах Челябинска после ливня 15 июня 2026 года и публикуем фото последствий потопа на челябинских дорогах.
После очередного сильного дождя затоплены оказались сразу несколько ключевых магистралей Челябинска. Особо сильно пострадали Комсомольский проспект, улицы Братьев Кашириных и Молодогвардейцев, Университетская набережная, а также район улицы Труда и проспекта Победы. В отдельных местах вода поднималась настолько, что легковые автомобили застревали и пытались проехать, рискуя получить гидроудары двигателей. Не могли справиться с потоком и огромные автобусы. Из-за большого скопления воды на путях даже пришлось временно остановить движение трамваев на отдельных участках улицы Труда и проспекта Победы.
– Ехала на машине и чувствовала себя, будто в лодке нахожусь. Можно было высунуть руку из окна и потрогать воду, – делится своими впечатлениями одна из читательниц КП-Челябинск.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
На борьбу с последствиями ливня и потопа вышли семь бригад МКУ «ЭВИС». Как рассказали в администрации Челябинска, сейчас работы идут на Комсомольском проспекте, улицах Валдайской, Братьев Кашириных, Красного Урала, Университетской набережной, Первой Пятилетки.
– После таких осадков ливневым сетям нужно время, чтобы принять всю воду. Она по нормативу должна уйти в течение часа. Специалисты очищают дождеприемные решетки, открываю люки, чтобы как можно быстрее увести воду в систему.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Власти Челябинска объясняют ситуацию сочетанием двух факторов – экстремального количества осадков и перегрузки ливневой канализации. Основная проблема заключается в том, что дождеприемные решетки быстро забиваются мусором, травой и уличными отходами, которые потоками воды смываются с тротуаров и газонов.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев во время аппаратного совещания 15 июня 2026 года объяснил, что во всех случаях затопления улиц причиной стало затягивание водоотводных решеток посторонними предметами.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Сильный дождь мешает и дорожникам – из-за постоянных осадков они не могут приступить к ремонту дорог.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
За две недели июня в Челябинске выпало порядка 120% месячной нормы осадков.13 из 14 июньских дней были дождливыми. Метеорологи фиксируют значительное повышение воды в реках и не дают оптимистичных прогнозов на ближайшие дни. До конца 15 июня 2026 года по всей Челябинской области ожидаются сильные дожди и ливни, местами град. К слову, неблагоприятные гидрологические явления объявлены вплоть до 17 июня.
По данным Яндекс.Погоды, дождливая погода сохранится в Челябинске до конца июня. С 15 по 25 июня дождь будет идти каждый день.
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