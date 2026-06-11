«Мы видели ее синюю спину, когда Лере было еще 9»: девочка сбежала в приют от побоев и угроз. Мама ответит за все в суде спустя 2,5 года

Лера хочет, чтобы ее маму ограничили в родительских правах или вовсе лишили их. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Юная и яркая, как солнышко, Лера уже несколько лет борется со своей мамой за право жить счастливо: без избиений, оскорблений и угроз. Два с половиной года назад она сбежала от мамы и отчима в приют. Когда родные поняли, что девочка больше не может жить в этом аду, поддержали ее. Дядя тогда даже написал заявление на ее маму по статье «Истязание несовершеннолетнего». И вот спустя два с половиной года дело передают в суд.

Чего хочет добиться девочка-подросток? Кто заботится о ней после выхода из приюта? И что ждет младших братьев Леры?

«Так нельзя воспитывать ребенка»

С самого детства Лера чаще видела бабушку и дедушку чаще, чем родную маму – она работала и пыталась наладить личную жизнь. Конечно, ничего страшного в этом нет – многие так росли. Да и Лера не страдала, ее окружали внимание и водили на разные кружки – скучать было некогда.

Все изменилось, когда Лере исполнилось 8 лет. Мама забрала ее и уехала в другую деревню. Их родственники в один голос твердят: тогда все и пошло по наклонной.

– Бабушка видела ее синюю от синяков спину, когда Лере было еще 9 лет. Совсем плохо стало с весны 2023 года. Я не раз с сестрой разговаривала, что так нельзя ребенка воспитывать, – рассказывает сестра мамы Леры Алена Козырева.

Алена, Лера и ее бабушка. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Алена признается, что ее сестра не разговаривала с дочкой, а чуть-что хватала, что попадалось под руку, и лупила ее. При этом на плечи девочки была возложена большая ответственность: она часто оставалась с братишками, когда мама уходила на работу, иногда из-за этого даже приходилось прогуливать школу.

Но все это мы знаем со слов Леры и ее тети. Однако, кое-что корреспондент КП-Челябинск услышал лично и был в ужасе. Голосовые сообщения от мамы для Леры было слушать непросто. А процитировать мы их, к сожалению, не можем: мата там больше, чем цензурных слов.

В декабре 2023 года Лера сбежала из дома к тете. А потом сама написала заявление и отправилась в приют. Тогда и стали вскрываться страшные подробности. Оказалось, что мама била всем, что попадалось под руку, в последний раз это была вешалка. А однажды и вовсе схватилась за нож, размахивала им и кричала, что сделает с дочерью – к счастью, все ограничилось только угрозами. И таких случаев было немало…

«Мы настаиваем на обвинительном приговоре»

До лета 2025 года Лера жила в приюте. Ее часто навещали родные, привозили угощения, вещи и деньги. А потом выпустилась, поступила в колледж и переехала в общежитие. Это тоже было непросто – мы уже писали о том, как мама мешала ей это сделать.

Бабушка все еще надеется лишить нерадивую дочь родительских прав на свою внучку. Но сделать этого не удается уже больше двух лет – опека надеется, что мама Леры изменит свое отношение к ней.

Но вскоре все может решиться. Ведь дело об истязании наконец-то передали в суд. Интересы семьи все это время представляет адвокат Анна Аржанникова.

– Мы настаиваем на вынесении обвинительного приговора, но не на суровом наказании в виде реального лишения свободы. Обвинительный приговор будет основанием для ограничения или лишения матери родительских прав, – объяснила адвокат.

При этом семья хочет лишить женщину родительских прав только на Леру, ведь над младшими мальчиками она не измывается.

Также обвинительный приговор позволит Лере подать гражданский иск о компенсации морального вреда – ведь из-за мамы ей пришлось раньше повзрослеть и научиться бороться за себя. Но пока такой иск не подавали.

– Я не исключаю возможность предъявления иска. Сейчас Лера живет в общежитии, мать ее не содержит, поэтому деньги могут пригодится. При этом Лера уже планировала устроится на работу с разрешения органов опеки, – рассказывает Анна Аржанникова.

Почему Лера хочет лишить маму родительских прав и попасть под опеку бабушки? Об этом мы пообщались с самой девушкой.

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