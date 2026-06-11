«Моя внучка родилась пьяной!»: непутевая мама отсидела 18 лет, а теперь хочет забрать дочь у бабушки, которая живет с 32 собаками

Евгения уверена, что станет хорошей мамой. Кадр с видео: шоу "Мужское/Женское" / 1tv.ru

Детям рецидивистки Жени не повезло: сына она родила в колонии, а дочка и вовсе появилась на свет сразу пьяной. Горе-мама оставляла их с младенчества на бабушку и продолжала заниматься кражами, мошенничеством и поисками любимого мужчины. Но последней точкой для ее родных стало то, что 45-летняя женщина захватила их квартиру. Возмущенная бабушка, «непьющая» мама и уставшие дети встретились на шоу «Мужское/Женское», чтобы высказать друг другу накопившиеся обиды.

«Она родила сына в тюрьме»

– Я хочу, чтобы мне помогли выгнать мою дочь из квартиры. Мы хотим туда переехать с внучкой – ее дочкой. Я ее пустила туда на месяц-два, чтобы она нашла жилье за это время. И сделала это не для нее, а для ее собаки.

Так начинает свой рассказ Салима из Челябинска. Женщина буквально с первых дней воспитывает своих внуков – старшему уже 23 года, а младшей – 14 лет. Но их 45-летняя мама все еще не может взяться за голову.

Евгения и ее собака. Кадр с видео: шоу "Мужское/Женское" / 1tv.ru

Дети постоянно жили с бабушкой в квартире, где прописаны они, их мама, бабушка и дядя. Но с мамой они не могут жить в одной квартире по закону – она лишена родительских прав.

– Богдану не было и трех месяцев, когда я его забрала у нее – она родила его в тюрьме. А внучку Властимиру я забрала, когда ей было три недели. Женя родила ее 30 октября утром, а вечером уже сбежала из роддома. А Властимире очищали кровь, так как она родилась пьяной, – рассказывает Салима.

Недавно она купила дом в ипотеку – там живет не только семья, с ними ютятся 32 собаки и 16 кошек. Животных подбирает с улицы Салима – говорит, что они помогают ей справиться с мыслями о непутевой дочке.

– На улице есть вольеры, но и в доме они живут. Я их стерилизую и по мере возможности раздаю. Недавно дала себе слово, что больше брать не буду, – рассказывает женщина.

Она утверждает, что содержит их всех на свою пенсию в 16 тысяч рублей и заработок с подработки маляром. Да и школы отдают отходы для собак. Но проблема даже не в деньгах, ведь женщина понимает, что так жить нельзя.

Например, в комнате у 14-летней девочки живут 5 собак, еще сколько-то бегают по дому, кусая друг друга и лая.

– Я с детства люблю собак. Но сейчас их стало очень много, теперь трудно учиться, потому что они лают. – признается девочка.

В таких условиях живет девочка-подросток. Кадр с видео: шоу "Мужское/Женское" / 1tv.ru

Школьница выгуливает собак, убирает пеленки – ведь иногда они ходят в туалет прямо в доме. Да и других хлопот хватает. Но бабушка уверена: это пойдет ей только на пользу.

– Я внука и детей берегла от всего такого – лишний раз сама поднимусь, сама уберусь. Они выросли не очень хорошими. Поэтому на Властимиру смотрю по-другому – пусть работает. Я с 5 лет работала и слава богу! Эти условия для жизни, может быть, и непригодны, но зато меньше сидит в телефоне.

«Я хотела забрать ее в колонию»

Свою дочь Салима упустила уже давно. По ее словам, Женя начала воровать еще в школу – тогда это были деньги, еда и даже мамины вещи.

К своим 45 годам Евгения была судима 32 раза, отсидела 18 лет – всего 9 раз. Но теперь женщина с гордостью показывает квартиру, где могли бы жить ее мама и дети.

– Я приехала сюда два года назад, здесь ни плинтусов не было, ничего абсолютно. Я сюда все купила, положила плитку, туалет поменяла – тут белый стоял, а я красный купила! – хвастается Евгения. – Я все обустроила, думала, что дочка будет со мной. Мама мне ее не отдает. Для дочки – целая комната: за сто тысяч я ей кровать купила. Тут сумки всякие, кофточка ее, топотульки, шубка.

Женщина утверждает, что ведет нормальный образ жизни, а пьет только кефир и йогурт. Но кадры, где она пьет что-то из стопки, а потом морщится, говорят об обратном.

– Хочу, чтобы мать от меня отстала, а Властимира жила со мной. А она мне ее не отдает и выгоняет меня отсюда. Что за прикол, что мне делать? – задается вопросом горе-мама.

Василий дружит с Евгенией с детства. Кадр с видео: шоу "Мужское/Женское" / 1tv.ru

Евгения заверяет, что выпивает редко – только когда муж приезжает в отпуск со спецоперации. А еще она свято верит, что смогла бы быть хорошей мамой, если бы ей дали забрать дочку с собой… в колонию.

– Когда ей было 6 месяцев, меня посадили. Я хотела забрать ее туда, до трех лет она могла со мной там находиться. А она (мама. – Прим. ред.) ни в какую, начала писать заявления, чтобы лишить меня родительских прав. А там нормально! – не понимает всеобщего удивления Евгения.

«Мама – хронический алкоголик!»

Евгения уверена, что с сыном у нее тоже хорошие отношения. Недавно он у нее даже гостил, когда сломал ногу.

– Все нормально было, а в итоге начал исполнять и уехал к ней. Он мне не сказал, почему. У него нет телефона, я с ним не могу поговорить, – рассказывает свою версию события Евгения.

Вот только ее сын Богдан заверяет, что все было совсем не так:

– Мам, ты говоришь, что все нормально, а помнишь, как выгнала меня из квартиры со сломанной ногой? Я был там три дня, все это время происходили бытовые стычки на фоне маминого опьянения. Кидала угрозами. В итоге мне пришлось уйти. С 9 лет моих она то появлялась, то пропадала. Сначала были подарки, но потом все превращалось в скандалы.

Богдан и его бабушка. Кадр с видео: шоу "Мужское/Женское" / 1tv.ru

При этом парень не скрывает, что он употреблял наркотики. Отказаться от них смог лишь месяц назад – и то, потому что бабушка отправила его в рехаб. Но он, как и мама, винит во всем Салиму.

– У бабушки достаточно агрессивные методы воспитания. До определенного возраста все хорошо, ты в любви, а потом, когда у тебя появляется свое мнение, своя позиция… Я стал просто ненужным, мои увлечения порицались, на меня постоянно кричали. В подростковом возрасте у меня развивался модельный бизнес – я участвовал в съемках, сотрудничал и с зарубежными агентствами. И в определенный период со мной не ели с одной посуды, со мной не общались, – признается Богдан.

Салима этого и не отрицает, но говорит, что причина в том, что внук не мыл за собой посуду.

– Там была другая позиция по поводу моего образа. Ей было противно. Атмосфера постоянных конфликтов в семье постоянно давила. Постоянные крики, газлайтинг. Вырасти в этой атмосфере адекватным было сложно, – настаивает на своем Богдан.

– Потому что бабушка постоянно орет на нас на всех, – возмущенно кричит Евгения.

Но Богдану есть что сказать и о маме:

– Она – хронический алкоголик, поддерживающий свое состояние. У нее постоянно есть рюмка, заначки, которые она прячет.

Соседи тоже жалуются, что Евгения и ее друг, которого она называет братом, постоянно пьют.

Последним гвоздем в крышке гроба стала аудиозапись разговора Жени с дочкой. Мы убрали оттуда самые грубые слова и угрозы:

– Я не хотела тебя. Богдана хотела, а тебя нет. Ты и до 18 лет не доживешь. Бабушку только я люблю, а тебя ненавижу. Уедешь в детский дом. Ты не нужна никому, бегемот, крокодил – я не знаю, как тебя называть. Ты видела себя вообще? – говорит мама дочке-подростку.

Евгения, конечно же, оправдывается – мол, дочка ее просто не слушается. Удивительно, правда?

– Ребенку исполнилось 14 лет, а она ее даже не поздравила, девочка ни подарка, ни копейки не получила. Она Богдана любит, но когда он у нее появляется, она его упрекает едой! – рассказывает Салима об отношениях дочки с ее детьми.

– Так он совершеннолетний, тоже должен работать. Я же для него не жалею, но он берет и все сжирает. Я говорю: давай хотя бы напополам. А он ест все! – отвечает на это непутевая мама.

В конце шоу Женя пообещала съехать и оставить квартиру детям. Но призналась сразу, что заберет с собой оттуда все – оставит им только голые стены.

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