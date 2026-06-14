«Нужно козье молоко»: ветеринар Карен Даллакян спасает крохотную косулю Фею, которая осталась без мамы у трассы

Фею кормят козьим молоко, а его запасы почти иссякли. Фото: скриншот видео Давид Даллакян/соцсети.

Известный челябинский зоозащитник, основатель фонда «Спаси меня» и ветеринарный врач Карен Даллакян выхаживает крошечную косулю, ей всего 3–4 недели. Она осталась без матери и чудом выжила у оживленной трассы, где ее и заметили очевидцы.

— Наша коллега из Шадринска ехала в Челябинск покупать детям форму. Увидела, что толпа стоит около трассы. Ей сказали, что косулю сюда выгнали собаки. Она звонит мне и спрашивает: «Что делать?» Ну раз так, то везти к нам, — говорит Карен Даллакян.

Уже в приюте косулю назвали Феей — за большие глаза и очаровательную мордашку. По словам ветеринара, сначала она очень боялась громких звуков, но на третий день поняла, что опасности нет, и успокоилась.

Состояние детеныша оценивается как нормальное, хотя были проблемы. — Было много клещей — целый рассадник, и пара царапин на лапках, — уточнил ветеринар.

Сейчас ранки заживают и ее здоровью ничего не угрожает. Вот только малышке требуется особое питание. Кормят Фею исключительно козьим молоком несколько раз в день с интервалом в три часа. Трогательными кадрами в соцсетях поделился сын ветврача и сотрудник приюта Давид Даллакян:

Всего за три дня Фея осилила более 3,5 литров молока. Его запасы в приюте подходят к концу. Поэтому зоозащитники просят помощи у неравнодушных челябинцев:

Зоозащитники выхаживают крохотную косулю в Челябинске Видео: Давид Даллакян/ соцсети.

— Видно, что голодала давно, без мамы. Прямо с жадностью пьет и пьет, — добавил ветврач. — Сейчас нам очень нужно найти качественное козье молоко. Мы готовы его принять.

Молоко можно привезти в любое рабочее время по адресу: Челябинск, приют Фонда «Спаси меня», ул. Ферросплавная, 79. Перед поездкой рекомендуется связаться с волонтерами, чтобы уточнить актуальную потребность.

Ветеринар отмечает, что пока о выпуске Феи в дикую природу речь не идет. Косуля — охотничий ресурс, и в обычных лесах ее могут просто убить. Ручному животному будет комфортнее в заповеднике, где охота запрещена. Но сначала Фея должна научиться самостоятельно питаться травой, листьями и лесными лакомствами.

Ранее КП-Челябинск писала, как Карен Даллакян провел сложную операцию одному из своих подопечных — трехлапой пуме по кличке Атос. Хищнику, который раньше выступал в цирке, удалили опухоль на суставе единственной передней лапы.

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