Отсидел, вышел и забил маму голыми руками: горе-сын расправился с пожилой женщиной во время попойки

Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

Жуткая история произошла в деревне Большое Таскино под Челябинском. 48-летний «сыночек» забил свою маму в ее же доме. Пожилая женщина не пережила посыпавшийся на нее град ударов, а ее сын сбежал, чтобы не сесть снова в тюрьму.

В деревне Большое Таскино живут меньше трехсот человек – все друг друга знают. Как рассказали в Следственном комитете Челябинской области, 11 июня родственники решили навестить 66-летнюю женщину и были в ужасе – она уже не дышала. Сотрудники скорой помощи подтвердили, что ее уже не спасти и сообщили обо всем в полицию Сосновского района.

Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

Что же произошло той трагичной ночью? Силовики восстановили страшную картину произошедшего. Женщина и ее сын выпивали, завязалась ссора, претензии пошли одна за другой. Мужчина словно озверел и пять раз ударил свою маму. Этого оказалось достаточно – из того дома женщина уже не вышла.

– Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили местонахождение злоумышленника и задержали его, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. По этой статье максимальное наказание – 15 лет лишения свободы. Пока идет расследование он находится в СИЗО. Ранее он сидел за избиение другого мужчины, но судимость уже погашена.

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